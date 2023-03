Transcodificação e fluxo de trabalho de segurança de conteúdo simplificado: PallyCon, da INKA Entworks, e Dolby Hybrik unem forças em uma solução integrada

SAN JOSE, Califórnia, 27 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A PallyCon, um serviço Premium de proteção de conteúdo baseado em nuvem da INKA Entworks, colaborou com a Dolby Hybrik, uma plataforma de processamento de mídia em nuvem, para oferecer serviços de transcodificação e segurança de conteúdo de alto nível em um único fluxo de trabalho e de forma simplificada.

"A integração da Hybrik à PallyCon ajuda os serviços de streaming a transcodificar seu conteúdo adequadamente de forma rápida, fácil e econômica, e a entregá-lo com segurança de nível de estúdio", disse o diretor executivo da INKA Entworks, James Ahn.

A Hybrik se encaixa bem em todos os critérios da INKA Entworks com suas soluções altamente escaláveis, de referência e qualidade profissional. Seu modelo de preços também atendeu às expectativas da INKA Entworks, tornando todo o fluxo de trabalho mais econômico. O suporte de última geração da Dolby Hybrik ajudou a INKA Entworks a avançar rapidamente com a Hybrik, e a facilidade de integração a tornou a opção perfeita para seu modelo de negócios.

Com o rico conjunto de recursos da PallyCon, incluindo multi-DRM, marca d'águas forense e de distribuidor, e segurança de aplicativos, e os recursos de transcodificação de vídeo líderes do setor da Dolby Hybrik, as duas plataformas oferecem uma solução abrangente em um único fluxo de trabalho de SaaS. Além disso, o recurso de transcodificação simultânea da Hybrik permite rapidez em processamento de vídeo e transcodificação, e também habilita vários formatos de entrada, uma ampla gama de codecs com fluxos de áudio e vídeo complexos e múltiplos.

Todo o processo de integração da Hybrik foi mais simples, já que a Dolby oferece muito suporte em termos de configuração do ambiente, ajudando a entender a API e a documentação, resolvendo as solicitações e, acima de tudo, criando uma conta de demonstração para construir e validar o fluxo de trabalho por completo com qualidade de produção antes de lançar o serviço.

Os clientes já podem eliminar as etapas e despesas separadas relacionadas à transcodificação, e os clientes existentes da Hybrik podem habilitar as soluções de multi-DRM e marca d'água forense da PallyCon de forma rápida e perfeita enquanto realizam a transcodificação de vídeo.

Os recursos de transcodificação líderes do setor da Dolby Hybrik, juntamente com suas opções simultâneas de transcodificação e renderização de segmento, se misturam perfeitamente com os critérios para o modelo de negócios da INKA Entworks, permitindo que eles ofereçam qualidade de conteúdo em nível de estúdio e segurança com selo de aprovação de Hollywood a preços acessíveis a seus clientes em todo o mundo.

Sobre a PallyCon:

A PallyCon é um serviço Premium de proteção de conteúdo da INKA Entworks Inc. Com a confiança de mais de 200 clientes em todo o mundo, oferecendo segurança total de conteúdo de ponta a ponta baseado em nuvem para plataformas OTT, como Multi-DRM, marca d'água forense, marca d'água do distribuidor, serviços antipirataria, serviço de transcodificação e embalagem, e segurança de aplicativos com integração rápida e simples. É uma solução completa para proprietários de OTT.

Para mais informações, acesse PallyCon .

Contato de imprensa:

[email protected]

+ 91-(0)22-40146908

FONTE PallyCon

