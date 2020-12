TransferMate garante aprovação de licenças consecutivas na América do Sul

KILKENNY, Irlanda, 9 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- TransferMate, um dos fornecedores mundiais líderes de tecnologia de pagamentos transnacionais , anunciou hoje suas duas primeiras licenças de pagamento na América do Sul com aprovações no Brasil e no Chile. A notícia marca um importante êxito da missão estratégica da empresa de fornecer aos clientes e parceiros uma das redes mais amplas de pagamento regulamentado do setor.

A TransferMate agora está registrada como um facilitador internacional de pagamentos no Banco Central do Brasil (BACEN) e no Conselho de Atividades Financeiras (COAF) no Brasil. No Chile, a TransferMate é um intermediário de pagamento na Unidade de Análise Financeira (UAF). Os clientes da TransferMate poderão enviar e receber dinheiro de fora do Brasil e do Chile sem problemas, no mesmo dia ou no dia seguinte, com rastreamento completo e sem taxas de transmissão.

Sinead Fitzmaurice, CEO da TransferMate – uma empresa do Clune Technology Group, disse: "Com essas licenças, a TransferMate está mais próxima de seu plano estratégico de criar a mais ampla rede de instalações do nosso setor. Estamos animados agora por ter duas licenças de pagamentos na América do Sul e levar nossa infraestrutura tecnológica para mais clientes, oferecendo-lhes transferências mais rápidas, baixo custo e com melhor reconciliação."

As aprovações das licenças no Brasil e no Chile ocorrem após o anúncio, no início de setembro, da aprovação da licença da TransferMate no México. Com um portfólio de licenças de pagamento abrangendo os EUA, Canadá, México, Europa, Reino Unido, Ásia, Austrália, e agora a América do Sul, a tecnologia regulada de pagamento global da TransferMate corta a cadeia de intermediários associada com rotas de pagamentos bancários, resolvendo assim desafios complexos de pagamento para as empresas.

Sobre a TransferMate Global Payments

A TransferMate — uma subsidiária do Clune Technology Group fundado por Terry Clune — é uma empresa global de tecnologia de pagamentos B2B, que permite às empresas enviar e receber pagamentos transnacionais de modo mais rápido e mais fácil. A TransferMate construiu um dos maiores portfólios de licenças de pagamentos no mundo, incluindo os 51 estados e territórios dos EUA, para apoiar o comércio em 162 países. Bancos líderes, fintechs e provedores de software fazem parcerias com a TransferMate para oferecer uma experiência de usuário aprimorada para seus clientes empresariais. A empresa criou integrações personalizadas para bancos como o ING e o AIB, que são também investidores na empresa, e para o Wells Fargo e fornecedores de software como Coupa, SAP Concur, Tradeshift, Workday, etc. A solução TransferMate API permite que os parceiros digitalizem o fluxo de pagamentos no seu software, capacitando todas as empresas a obter economia financeira e de tempo significativa.

