Transformação de AlUla une ritmo à medida que a RCU assina parcerias estratégicas com o AECOM e o consórcio francês liderado pela Egis

O desenvolvimento da Fase 1 chega a SAR 57+ bilhões/USD 15+ bilhões investidos na área histórica central de 20 km de AlUla. Isso incorpora projetos sociais, econômicos e de sustentabilidade em cinco centros únicos com foco em infraestrutura, hospitalidade, artes e cultura, e desenvolvimento social e comunitário.

Assinando os acordos na quinta edição da Future Investment Initiative (FII) em Riad, o CEO da RCU, Amr AlMadani, disse: "essas novas parcerias estratégicas de longo prazo são fundamentais para concretizar nossa ambição de criar uma referência global para o turismo sustentável. Nossos novos parceiros serão fundamentais para nos ajudar a concretizar um plano detalhado e certificado. Embora nosso foco esteja estabelecido na Fase 1, ampliaremos nossa abordagem integrada em direção ao desenvolvimento de Fases 2 e 3 para impulsionar o tráfego e manter um fluxo regular de turistas a longo prazo.

"À medida que desenvolvemos a infraestrutura e outros ativos que ajudarão a estabelecer AlUla como um empolgante centro de negócios que atenda a região noroeste da Arábia, exigimos parceiros de classe mundial, como esses, que estarão conosco por muito tempo e que compartilharão nosso desejo de beneficiar as pessoas da AlUla, ao mesmo tempo em que criaremos experiências inesquecíveis para os visitantes."

Essas parcerias acelerarão as oportunidades de negócios e investimento a partir de 2022, e demonstrarão o ritmo do progresso para revitalizar a AlUla como um destino responsável, sustentável e inclusivo na comunidade.

Lara Poloni, Presidente da AECOM, disse: "A AlUla é um dos maiores e mais complexos projetos de desenvolvimento do mundo, com sede em mais de 30 mil locais de significância histórica, e temos orgulho de ajudar a concretizar a visão da cidade para o futuro. Em parceria com a RCU, esperamos alavancar nossa gestão global de programas e experiência técnica para oferecer um legado sustentável que transforme da AlUla para as próximas gerações."

A AECOM fornecerá uma variedade de serviços integrados em todo o programa AlUla. Isso inclui a gestão do programa de nível executivo para integrar todos os fluxos de trabalho e as principais iniciativas em toda a RCU para implementar a visão e os resultados de AlUla, bem como um escritório de entrega de projetos que trabalhará com a RCU para implementar as melhores práticas e entregas do projeto à construção e operação.

A AECOM também irá liderar todas as atividades de design desde a definição de padrões, o fornecimento do ecossistema digital, a inovação líder, o gerenciamento de designers e a entrega de escopos. Além disso, a gestão de ativos e instalações será fornecida para o ciclo de vida do projeto, juntamente com a referência e o desenvolvimento de planos e projetos de cidades inteligentes.

Criar oportunidades para a comunidade local é um aspecto central do plano de desenvolvimento de AlUla e da abordagem da AECOM. A AECOM já investiu no treinamento de 400 residentes para alcançar qualificações profissionais de especialização e oferecerá mais desenvolvimento de habilidades profissionais e oportunidades de transferência de conhecimento tanto para residentes quanto para pessoas que se se dirigem a AlUla para trabalhar.

Ao discursar em nome do consórcio francês, o CEO do Egis Group, Laurent Germain, disse: "nossas três empresas altamente respeitadas - Egis, Assystem e Setec - estão unificadas, comprometidas e ansiosas para demonstrar nossos recursos. Como membros de longa data da comunidade de negócios saudita, estamos entusiasmados em fazer parte do desenvolvimento da AlUla."

A Agência Francesa para o Desenvolvimento de AlUla (Afalula) foi fundamental para reunir o consórcio francês. O presidente executivo da Afalula, Gérard Mestrallet, disse: "o acordo de hoje aprofunda a parceria Saudita-Franco em AlUla e em outros projetos na Arábia Saudita. Ele também atesta a profundidade e a força da experiência em engenharia e infraestrutura francesa para confrontar os aspectos mais desafiadores do desenvolvimento responsável e sustentável."

O consórcio liderado pela Egis traz recursos de gestão de programa de infraestrutura e gestão de construção para dar suporte à entrega dentro do prazo dos projetos mais urgentes e do desenvolvimento de longo prazo de AlUla. Sendo assim, oferece uma nova perspectiva sobre a entrega da infraestrutura definida por uma abordagem coordenada. Uma equipe principal será sediada em AlUla, incluindo especialistas de alto nível para gestão de engenharia, construção e operações e uma gama de especialistas internacionais para preencher quaisquer lacunas de conhecimento.

A AECOM e o consórcio francês compartilham os valores do Estatuto de Sustentabilidade de AlUla, que, por meio de seus 12 princípios de sustentabilidade, capacitará a realização de uma estratégia neutra em carbono e a economia circular. Também estabelecerá políticas robustas e resilientes para o desenvolvimento do patrimônio e das metas ambientais de AlUla impulsionadas por energia renovável com mais de 500 megawatts de capacidade de energia limpa. Até 2035, a energia renovável atenderá 50% da demanda.

Desde que revelou seu plano diretor Journey through time em abril de 2021, a RCU fez progressos significativos em sua jornada para desenvolver AlUla como um museu vivo, ao mesmo tempo em que diversifica a economia e cria uma comunidade vibrante.

US$ 2 bilhões foram investidos em projetos de desenvolvimento importantes, incluindo a expansão do aeroporto internacional de AlUla, concluindo o deslumbrante e arquiteturamente premiado espaço Maraya multi-se, concluindo a infraestrutura hídrica e usina de energia no vale de Ashar e reforçando a infraestrutura de segurança do condado de AlUla.

Após a conclusão da estratégia de desenvolvimento em 2035, a RCU vê a cidade emergente de AlUla definida por uma comunidade próspera e sua capacidade de suportar as ambições dos moradores, onde a excelência no serviço é a norma e a criatividade impulsiona uma cultura de adaptabilidade e flexibilidade.

Até 2035, a RCU prevê que a população irá mais do que triplicar para 130.000, com 38.000 novos empregos criados, e a AlUla contribuindo com SAR 120 Bn (USD 32 bilhões) para o PIB da Arábia Saudita. Além disso, 80% do condado de AlUla será o lar de uma reserva natural com a reintrodução de flora e fauna importantes.

Sobre a Royal Commission for AlUla

A Royal Commission for AlUla (RCU) foi estabelecida por decreto real em julho de 2017 com a finalidade de preservar e desenvolver AlUla, uma região de notável relevância natural e cultural situada no noroeste da Arábia Saudita. O plano de longo prazo da RCU traça um objetivo responsável, sustentável e sensível em relação ao desenvolvimento urbano e econômico, que preserva o patrimônio natural e histórico da região, ao mesmo tempo que estabelece AlUla como um local desejável para viver, trabalhar e visitar. Isso engloba uma ampla gama de iniciativas dedicadas à arqueologia, turismo, cultura, educação e artes que refletem o compromisso existente de cumprir com as prioridades de diversificação econômica, empoderamento da comunidade local e preservação do patrimônio estabelecidas no programa Vision 2030 do Reino da Arábia Saudita.

Sobre a AECOM

A AECOM é a empresa de consultoria de infraestrutura mais confiável do mundo, prestando serviços profissionais em todo o ciclo de vida do projeto, desde o planejamento, design e engenharia até a gestão de programas e construções. Em projetos que abrangem transporte, edifícios, água, energia e meio ambiente, nossos clientes públicos e do setor privado confiam em nós para resolver seus desafios mais complexos. Nossas equipes são impulsionadas por um objetivo comum de oferecer um mundo melhor por meio de nossa experiência técnica e inovação incomparáveis, uma cultura de igualdade, diversidade e inclusão e um compromisso com as prioridades ambientais, sociais e de governança. A AECOM é uma empresa listada na Fortune 500, e seu negócio de serviços profissionais teve uma receita de 13,2 bilhões de dólares no ano fiscal de 2020. Veja como estamos oferecendo legados sustentáveis para as gerações que virão em aecom.com e @AECOM.

Sobre a EGIS

Um importante grupo internacional nos setores de engenharia de construção e serviços de mobilidade, a Egis cria e opera infraestrutura e edifícios inteligentes capazes de responder à emergência climática e enfrentar os principais desafios da nossa era, ajudando a alcançar um desenvolvimento territorial mais equilibrado, sustentável e resiliente.

Uma subsidiária de 75% da Causse des Dépôts, com os 25% restantes mantidos por executivos e funcionários parceiros, a Egis coloca seus vários campos de experiência à disposição da comunidade e torna a inovação de ponta acessível a todos os projetos em todo o seu ciclo de vida: consultoria, engenharia, operação.

Por meio de suas amplas áreas de atividade, a Egis é uma participante central na organização coletiva da sociedade e no ambiente de vida de seus habitantes em todo o mundo.

Sobre a SETEC

A Setec está classificada como líder global em engenharia graças à sua excelência técnica, que impulsiona suas ambições há mais de 60 anos.

Com 3.300 funcionários em todo o mundo trabalhando em vários setores, desde transporte, água e edifícios até eficiência energética, infraestrutura digital e instalações industriais, a Setec atende a uma base crescente de clientes.

A Setec também é um grupo independente de propriedade de seus engenheiros, com uma energia e excelência impulsionadas pela paixão de seus empregadores. O pessoal da Setec aprimora continuamente sua experiência em design, modelo e implementa soluções sustentáveis para um mundo em constante mudança. A curiosidade e o apetite pelo desafio da Setec permitem que a Setec invente novos negócios e abordagens inovadoras totalmente focadas em atender às necessidades de seus clientes.

Sobre a Assystem

A Assystem é um grupo internacional de engenharia. Como participante importante do setor por mais de 50 anos, o Grupo apoia seus clientes na gestão de seus gastos de capital ao longo de seus ciclos de vida de ativos. A Assystem S.A. está listada na Euronext Paris.

