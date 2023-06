Transformer la mobilité urbaine : Vers un avenir plus intelligent, plus vert et plus sûr

AMSTERDAM, 12 juin 2023 /PRNewswire/ -- Lors de la conférence MicroMobility Europe (MME) 2023, organisée à Amsterdam, Segway a le plaisir de dévoiler les innovations révolutionnaires qui façonnent notre vision et nous permettent d'envisager une meilleure façon de nous déplacer dans nos villes.

Segway Image

À une époque où la technologie transforme notre façon de bouger, Segway présente fièrement Segway Pilot Edge, un module d'intelligence artificielle extraordinaire qui s'intègre parfaitement à divers modèles de scooter électrique. Cette innovation révolutionnaire place la sécurité des cyclistes au premier plan en fournissant des informations en temps réel et des analyses prédictives. Avec Segway Pilot Edge, nous permettons aux opérateurs de micromobilité d'optimiser la gestion de leurs flottes et leur efficacité opérationnelle, rendant la micromobilité plus intelligente que jamais.

L'engagement de Segway envers les solutions basées sur l'IA est également incarné par Segway Pilot Platform, une plateforme ouverte et non exclusive, conçue pour permettre la collaboration, favoriser l'innovation et accélérer la croissance de la micromobilité. Segway Pilot Platform est une suite complète comprenant des composants matériels et logiciels de pointe. Notre système phare comprend le véhicule S90L, Pilot Edge et le kit de développement logiciel (SDK), qui s'intègrent parfaitement avec des applications logicielles tierces.

Pour les exploitants de flottes partagées, la durabilité, la rentabilité et le rendement ne devraient pas être assujettis au jeu des concessions et devraient, au contraire, tous être considérés avec la même exigence. C'est là que notre dernier ajout, le Lite L60E, entre en jeu. Ce scooter électrique révolutionnaire établit une nouvelle norme de l'industrie en permettant aux opérateurs d'atteindre une efficacité opérationnelle maximale avec un coût de cycle de vie minimal. Conçu avec un souci du détail exemplaire, doté d'un design robuste et des fonctionnalités avancées, le Lite L60E illustre notre engagement indéfectible envers des solutions de micromobilité plus efficaces et durables.

Alors que nos villes sont de plus en plus congestionnées, la quête d'options de déplacement durables et pratiques devient primordiale. Citons le vélo électrique urbain B100, un vélo électrique léger et confortable conçu pour répondre aux besoins des usagers dans les environnements urbains. Avec une portée impressionnante de 70 km, ce vélo électrique élégant et écologique offre une expérience de déplacement fluide et durable. Faites vos adieux aux embouteillages et profitez d'une promenade plus écologique et agréable dans nos paysages urbains animés.

Chez Segway, nous sommes conscients du fait que la durabilité est la pierre angulaire de l'avenir du transport du « dernier kilomètre ». Nous sommes fiers d'annoncer que le S90L et le Max Plus X, deux produits phares de notre gamme, ont fait l'objet d'une vérification ACV (analyse du cycle de vie) de TÜV SÜD, un organisme de certification et d'essais international de premier plan basé en Allemagne. Il s'agit d'une réussite magistrale, à savoir : l'octroi du premier prix de déclaration de vérification ACV aux scooters électriques partagés émis par TÜV SÜD. Pionniers de la durabilité et de la transparence, nous avons établi de nouveaux repères pour l'industrie, favorisant ainsi un avenir plus conscient et responsable.

Segway s'engage avec passion à remodeler la mobilité urbaine et à créer un avenir où l'efficacité, la durabilité et la sécurité sont tout aussi importantes les unes que les autres. Grâce à des innovations révolutionnaires telles que le module Segway Pilot Edge AI, le scooter électrique Lite L60E à changement de paradigme et le vélo électrique urbain B100 personnalisé, nous menons la transition vers un monde de micromobilité plus intelligent, plus vert et plus sûr.

Pour en savoir plus sur la gamme complète de produits et de solutions de Segway, rendez-vous sur le site ci-après : b2b.segway.com .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2097729/Segway_Image_1.jpg

SOURCE Segway-Ninebot