Transformer le potentiel en réalité : Future 500 donne un nouvel élan aux entreprises en phase de croissance en Europe

BRUXELLES, 27 mars 2026 /PRNewswire/ -- La conférence Future 500 - Champions of Growth a réuni à Bruxelles des décideurs politiques, des investisseurs, des entrepreneurs et des scientifiques pour répondre à l'une des questions les plus pressantes de l'Europe : comment faire évoluer les entreprises et renforcer la compétitivité de manière pratique et réalisable ?

Organisée par l'IEDC - Bled School of Management et l'l'Atlantic Council, en partenariat avec l'European Economic and Social Committee (EESC), la conférence a réuni plus de 300 participants représentant les marchés des capitaux, le secteur des entreprises, les politiques publiques et les écosystèmes d'innovation en Europe.

Les discussions ont abouti à une conclusion claire : l'Europe possède les ingrédients essentiels, notamment des entrepreneurs, des scientifiques, des capitaux, des talents et des idées, mais elle reste confrontée à des défis en termes de focalisation, de coordination et d'exécution.

En ouvrant la conférence, Stjepan Orešković, fondateur de Future 500 et de Bosqar Invest, a averti que l'Europe risquait de se laisser distancer si elle ne créait pas de champions mondiaux. En dépit de l'importance de son niveau de capitaux et d'épargne, l'Europe manque souvent de l'esprit de décision nécessaire pour les déployer efficacement. Il a averti que l'affectation de centaines de milliards d'euros provenant des fonds pour la compétitivité à la préservation des structures existantes plutôt qu'à la construction de l'avenir constituer devenir le plus grand échec stratégique de l'Europe. Dans le même temps, il a souligné que les entrepreneurs, les scientifiques et les technologies de pointe restent les véritables moteurs de la croissance.

Peter Grk, secrétaire général du Forum stratégique de Bled, a décrit l'Europe comme étant à un « moment précaire », tout en reconnaissant un changement visible vers l'action. Jörn Fleck, de l'Atlantic Council, a renforcé ce message en notant que les solides fondements de l'Europe devaient maintenant se traduire par des résultats : « Il nous appartient à tous de transformer le potentiel en actes concrets. »

Maria Luís Albuquerque, commissaire européenne aux services financiers, a indiqué que le défi de l'Europe n'était pas un manque de capitaux, mais un manque d'échelle. Elle a souligné que l'Union pour l'épargne et l'investissement constituait une étape essentielle pour mettre en place des marchés de capitaux plus profonds et plus liquides dans l'ensemble de l'UE.

L'annonce complète est disponible à l'adresse suivante : https://future500initiative.com/media/turning-potential-into-reality-future-500-ignites-scale-up-momentum-in-europe/

Future 500 est une plateforme stratégique développée grâce au partenariat de l'IEDC - Bled School of Management et de l'Atlantic Council, qui a pour but d'identifier et de soutenir les entreprises européennes ayant un fort potentiel de croissance au niveau mondial.

Photos : avec l'aimable autorisation de Bosqar Invest : Télécharger les photos

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