Transgêneros buscam procedimentos estéticos injetáveis na luta por autorreconhecimento

Na procura por redesignação facial, tratamento com ácido hialurônico injetável tem sido opção buscada por pessoas trans

SÃO PAULO, 11 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- A procura por adequar o corpo à identidade de gênero não se limita apenas ao aumento da autoestima. Para pessoas trans, essa adequação está intimamente ligada à qualidade de vida, reconhecimento e identificação com quem se é. Segundo uma pesquisa realizada pela Faculdade de Medicina de Botucatu da Universidade Estadual Paulista (FMB/Unesp), cerca de 1,9% da população adulta brasileira, aproximadamente 4 milhões de pessoas, são transgênero ou não-binárias1. Muitas delas se encontram em uma jornada de descoberta de seus corpos, buscando traços que marquem a distinção de seu gênero.

Procedimentos estéticos com ácido hialurônico injetável podem ser uma opção para alcançar resultados desejados sem métodos muito invasivos, recuperação prolongada, dor intensa ou altos custos.

O médico dermatologista Dr. Walter Loureiro (CRM-PA 10995), experiente em realizar procedimentos em pessoas transgêneros, explica que, muitas das vezes, é mais vantagem realizar procedimentos estéticos injetáveis ao invés de cirurgias plásticas. "Os procedimentos estéticos injetáveis são uma opção segura, eficaz e menos invasiva quando comparada a uma cirurgia, por exemplo. Seus resultados são notados mais rapidamente, com uma recuperação pós procedimento mais tranquila", destaca.

Pacientes celebram procedimentos seguros e resultados imediatos

A influenciadora Gabi Kassab, que passou pelo processo de transição, conta como foi sua experiência ao realizar procedimentos estéticos injetáveis para estar de acordo com o visual que sempre desejou. Ela explica que, ao entender que poderia alcançar os resultados desejados e feminizar seu rosto com ácido hialurônico, conseguiu se libertar de outros procedimentos que a faziam mal.

Gabi utilizou Restylane® para realçar as maçãs da face, suavizar os traços do contorno da mandíbula e afinar o rosto. "Hoje eu encontrei a minha beleza e sou muito mais feliz por me olhar no espelho e reconhecer a mulher que sou. Essa experiência me possibilitou a oportunidade de alcançar meus objetivos individuais em relação ao meu rosto e a me tornar ainda mais eu", comemora.

Além dos procedimentos realizados por ela, outro bem comum entre mulheres trans, de acordo com o Dr. Walter, é a valorização dos lábios com a ajuda de ácido hialurônico injetável específico para essa região, como Restylane® KysseTM. No caso de homens trans, ainda segundo a experiência do dermatologista, a região que mais procuram tratar é a do terço inferior do rosto, já que a mandíbula é uma das regiões que mais marcam a distinção entre homens e mulheres. "Eles buscam deixar esses traços mais retos e marcados, com o queixo mais largo e o ângulo da mandíbula mais fechado", diz Dr. Walter Loureiro.

Para todos esses casos, Restylane®, a linha de ácido hialurônico injetável mais completa2 e segura do mercado3, conta com diferentes tipos de géis de ácido hialurônico indicados para necessidades e regiões faciais distintas, como definir o contorno facial4 e labial5, projetar áreas faciais, como mandíbula e queixo4 e realçar as maçãs do rosto6. A durabilidade desses procedimentos é de até 12 meses7.

"Com ácido hialurônico injetável, 80% do resultado final já é perceptível logo após o procedimento e os outros 20% são perceptíveis com cerca de duas semanas", explica o dermatologista.

A aplicação de Restylane® deve ser feita por um profissional de saúde habilitado à prática de estética injetável. Para mais informações, acesse www.galdermaaesthetics.com.br/tipos-de-restylane

Sobre Restylane®

Restylane® é a linha de ácido hialurônico original com mais de 26 anos de conquistas e mais de 55 milhões de tratamentos realizados em todo o mundo*. As tecnologias NASHATM e OBTTM fazem de Restylane® a linha mais diversificada de ácido hialurônico injetável do mundo para fornecer resultados verdadeiramente individualizados. O portfólio de produtos Restylane® inclui Restylane® LyftTM, Restylane® DefyneTM, Restylane® RefyneTM, Restylane® KysseTM, Restylane® VolymeTM e Restylane® SkinboostersTM Vital e Vital Light. Para saber mais, acesse:

https://www.galdermaaesthetics.com.br/tipos-de-restylane

*Data on file, MA-39680.

Sobre a Galderma

A Galderma é a empresa líder na categoria dedicada ao avanço de soluções para o cuidado da pele, presente em aproximadamente 90 países. Fornecemos um portfólio inovador e baseado em ciência de marcas e serviços premium que abrangem todo o espectro de dermatologia em rápido crescimento por meio de Estética Injetável, Skincare Dermatológico e Dermatologia Terapêutica. Desde nossa fundação em 1981, dedicamos nosso foco e paixão ao maior órgão do corpo humano – a pele – atendendo às necessidades individuais de consumidores e pacientes com resultados superiores em parceria com profissionais de saúde. Estamos avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entendemos que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida. O portfólio de marcas emblemáticas da Galderma inclui Restylane® e Sculptra® em Estética Injetável; Cetaphil, Dermotivin e Benzac em Skincare Dermatológico; além dos medicamentos prescritos para Acne e Rosácea em Dermatologia Terapêutica. Para mais informações: www.galderma.com/br e galdermaaesthetics.com.br

