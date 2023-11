TRANSLUCIA ASSINA PARCERIA DE INFRAESTRUTURA ESTRATÉGICA COM WELL-LINK, EMBARCANDO EM UMA JORNADA MUNDIAL VIRTUAL

PEQUIM, 1 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Translucia, a força por trás de um crescente renascimento digital e construtora do mecanismo de mundo virtual construído para criar mudanças positivas, revela sua parceria inovadora com a pioneira e líder em fornecimento de soluções gráficas como serviço e metaverso, Well-Link Tech. Nesta fusão histórica de criatividade, engenhosidade e inovação, o mecanismo virtual dinâmico da Translucia atende às proezas tecnológicas da Well-Link, marcando uma nova era para mundos virtuais interconectados baseados na Web3.

O Dr. Jwanwat Ahriyavraromp, fundador e CEO do T&B Group, declarou: "A Translucia está comprometida em criar uma plataforma amigável e imersiva para que usuários globais se reúnam, encontrem oportunidades e interajam. Selecionamos nossos parceiros com cuidadosa consideração, garantindo que eles tenham uma visão positiva, profundo conhecimento vertical, inteligência e curiosidade, e também possuam fortes habilidades de execução e, mais importante, compartilhem nossos valores na criação de um legado impactante no mundo. A Well-Link incorpora essas qualidades, e estamos entusiasmados em nos unir a eles. Esta parceria fortalecerá os recursos e ofertas da Translucia, aproximando-a do lançamento de um mecanismo mundial virtual tão esperado no cenário global".

A Translucia vai além de apenas uma plataforma tecnológica revolucionária, pois é uma multiplicadora de mudanças positivas. Enraizada em sua filosofia inabalável de gerar felicidade por meio de atos de bondade, a Translucia mescla perfeitamente a realidade com a virtualidade para criar experiências imersivas que ajudam no bem-estar e na prosperidade dos seus utilizadores. O objetivo ambicioso de criar um mecanismo de mundo virtual com interoperabilidade global já alinhou a Translucia com um conjunto de titãs da Web3 e firmou parcerias inovadoras com empresas como Animoca Brands e The Sandbox. O compromisso da Translucia com o desenvolvimento de inteligência artificial (IA) responsável a levou a colaborar com o MIT Media Lab pelas suas habilidades.

O Sr. Matt Guo, fundador e presidente da Well-Link disse: "A Well-Link está comprometida em usar tecnologia avançada para construir o metaverso desde o seu início e acredita firmemente que somente unindo as mãos aos melhores parceiros ecológicos globais esse objetivo pode ser verdadeiramente alcançado. A Well-Link está muito satisfeita em ver o progresso líder da Translucia no metaverso, e a ideia de criar felicidade através de boas ações nos fez sentir como se tivéssemos encontrado parceiros com ideias semelhantes. O estabelecimento de uma parceria estratégica com a T&B será um marco importante no desenvolvimento da Well-Link. Estamos muito entusiasmados em nos unir ao Project Translucia e esperamos construir em breve um belo mundo virtual".

A Well-Link, conhecida por impulsionar jogos para celular no topo das paradas, incluindo Genshin Impact da miHoYo, é uma fonte de inovação tecnológica. Ostentando um vasto portfólio de patentes e prêmios, a Well-Link firmou alianças com gigantes como Microsoft, Xiaomi, Intel, Shanghai Film Group, Temasek, Alibaba Cloud e Kingsoft Cloud.

Esta parceria monumental capacita a Translucia a aproveitar o poder de seu amplo ecossistema, incluindo o portfólio de empresas de entretenimento da T&B Media Global, que vão desde empresas de talentos (Rabbit Moon e World Artists Thailand), produção de animação e live-action e empresas de gerenciamento de Propriedade Intelectual (Shellhut Entertainment, Okay-D, Creative Motion, T&B China e Firecat Studios). Além disso, a Translucia é aprimorada por outras empresas internas, incluindo empresas de tecnologia e jogos (Tree Roots Entertainment Group, SMO e Pylon), empresas de tecnologias financeiras (VUCA Digital e ADOT), empresas de desenvolvimento de blockchain (Pellar Technologies) e desenvolvedores de mundos virtuais (Mittaria e MQDC Idyllias) e uma extensa rede de empresas afiliadas, incluindo o mega projeto imobiliário da Tailândia, Forestias.

