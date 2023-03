Translucia Pioneers First-Of-Its-Kind Solução de "Multiverse Convergence"; "Metaverse Built for Good" para reimaginar o futuro das experiências humanas

O Proprietary L2 blockchain LightLink Protocol permite a interoperabilidade de aplicativos construídos em Ethereum e Polygon, tornando a Web3 acessível a todos

Representantes da Translucia Metaverse, T&B Media Global, MQDC Idyllias, Animoca Brands, Impact District e Tonomus no lançamento da Translucia Metaverse em Bancoque, em 14 de março de 2023

BANCOQUE, 16 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Translucia Metaverse (Translucia), um empreendimento conjunto entre a MQDC e T&B Media Global, dois dos conglomerados imobiliários e de entretenimento mais eminentes da Tailândia, lançou hoje uma solução de "Multiverse Convergence", seu protocolo LightLink (LightLink) proprietário. A LightLink é a primeira blockchain empresarial Layer-2 (L2) do mundo desenvolvida para acelerar a entrada de negócios tradicionais na Web3. Ao oferecer uma solução de baixo custo e facilmente acessível aos metaversos de terceiros, a LightLink permite que as empresas entrem na Web3 em escala.

Representantes da Translucia Metaverse, T&B Media Global, MQDC Idyllias, Animoca Brands, Impact District e Tonomus no lançamento da Translucia Metaverse em Bancoque, a 14 de março de 2023 A Translucia é pioneira na solução inédita de “convergência multiverso”; “metaverso construído para o bem” para reimaginar o futuro das experiências humanas

Impulsionando a Metaverse Multiverse Convergence

A Translucia está construindo infraestrutura crítica que integrará projetos de metaverso de terceiros para comportar a interoperabilidade, permitindo "Multiverse Convergence" em blockchains populares Layer-1 (L1).

Por meio da LightLink, os metaversos criados e pertencentes a diferentes jogadores podem interagir, bem como integrar funcionalidades. Isso abre novos caminhos para o comércio e a colaboração entre os proprietários do metaverso, promovendo oportunidades de inovação. Simultaneamente, a solução "Multiverse Convergence" da LightLink aborda a fragmentação endêmica do atual ecossistema Web3, permitindo que os usuários finais se conectem perfeitamente em todo o "Multiverso da Internet".

Teleporting Legacy Enterprises para Web3

Pela primeira vez no mundo, o modo empresarial da LightLink remove a complexidade e a necessidade de adquirir o token nativo da blockchain L1 e reduz as taxas de integração necessárias para as empresas aproveitarem a Distributed Ledger Technology. A LightLink garante uma produtividade pré-ordenada em todo seu ecossistema, garantindo taxas de gás estáveis e desempenho consistente.

As blockchains L1 existentes têm mecanismos integrados de descentralização e segurança que geram taxas mais altas de transação de gás em conjunto com a demanda do mercado. Sendo assim, as taxas de gás podem aumentar a quantidade quando os usuários competem por recursos finitos.

Ancorado no Ethereum, o LightLink Protocol aproveita os recursos de segurança do Ethereum, garantindo previsibilidade e estabilidade nas taxas de gás. No modo empresarial, os usuários da LightLink podem interagir com blockchains de forma rápida, mais eficiente e a custos mais baixos, sem comprometer a segurança.

O Sr. Athid Nanthawaroon, Diretor Executivo da Translucia Company Limited, disse: "A Translucia é a "Aceleradora do Metaverso" que o mundo precisa à medida que avançamos em direção a uma nova era da Internet. O atual metaverso continua abstrato e fragmentado; inacessível à maioria das empresas legadas, muito menos ao usuário comum".

"A Translucia integrará vários ecossistemas da Web3 em um único Multiverso que ajuda os jogadores do metaverso a unificar suas tecnologias, fluxo de trabalho e experiência do usuário em uma plataforma padronizada. Esta abordagem intersetorial colaborativa não só acelerará a transição da humanidade para a realidade híbrida, mas também criará uma Web3 mais acessível e inclusiva para todos", disse o Sr. Athid.

Atualmente, a LightLink foi projetada para Ethereum e Polygon, e está preparada para permitir a interoperabilidade com outras blockchains de destaque em breve.

"Metaverse Built for Good": um esforço colaborativo global

A Translucia explorará as credenciais significativas da T&B e o extenso portfólio de propriedade intelectual de filmes, séries de televisão, animações e personalidades da mídia para apoiar parceiros de negócios no desenvolvimento de uma experiência imersiva do usuário para seus respectivos projetos de metaverso. A Translucia também criará a base e as funcionalidades desses metaversos, desde a construção de infraestrutura até o design econômico e a tokenização de ativos do mundo real.

O Dr. Jwanwat Ahriyavraromp, CEO e Founder of T&B Media Global, fundador da Translucia, disse: "A Translucia foi fundada com a visão de capacitar as pessoas que desejam ser felizes. Por meio de nosso "Metaverse Built for Good", nosso objetivo é equilibrar as necessidades sociais, econômicas e ambientais do mundo. A Translucia Metaverse totalmente realizada será um mecanismo que levará a bondade e o bem-estar a uma forma holística de prosperidade e felicidade".

"Os avanços da Web3 podem preencher o abismo digital e abordar a desigualdade. A colaboração do setor é essencial para esse objetivo. Lançamos as bases para uma plataforma escalável de metaverso e convidamos arquitetos da Web3 e empresas tradicionais a se unirem a nós na cocriação de um ecossistema de metaverso interconectado que abrange parceiros e redes", disse o Dr. Jwanwat.

A Translucia continuará avançando várias parcerias globais, incluindo:

Tonomus, uma empresa líder em tecnologia que impulsiona o primeiro ecossistema mundial de tecnologias cognitivas;

Impact District, um facilitador da Web3 de experiências e oportunidades significativas por meio de organizações orientadas por impacto;

Band Procol, uma plataforma oracle descentralizada independente em blockchain que conecta dados do mundo real e APIs a contratos inteligentes;

Animoca Brands, uma empresa de blockchain de renome mundial com sede em Hong Kong , focada na construção do ecossistema de ativos digitais da Web3 por meio de suas operações e investimentos.

Mais detalhes serão fornecidos posteriormente.

Sobre a LightLink Protocol

A LightLink é uma rede de alto desempenho, segura e escalável, construída no Ethereum. A rede aproveita o poder das soluções de escalonamento de camada 2 para oferecer transações rápidas e de baixo custo. Desenvolvida para integrar novos usuários, a LightLink suporta tanto o modo empresarial quanto transações padrão, liberando o poder da execução sem gás com a opção de pagar taxas em ETH ou em seu token nativo, o LL. Combinados com a natureza altamente produtiva da LightLink, esses recursos tornam a rede adequada para uma ampla gama de aplicações, incluindo ecossistemas empresariais, projetos de jogos e metaverso, ingressos, e gerenciamento de identidade.

Para mais informações, acesse: https://lightlink.io/

Sobre a Translucia

A Translucia é uma plataforma de metaverso desenvolvida pela Translucia Co., uma desenvolvedora de metaverso da T&B Media Global (Tailândia). A Translucia cria mundos virtuais, ferramentas e experiências que combinam perfeitamente experiências do mundo real com uma cultura de positividade e felicidade em um ecossistema totalmente desenvolvido que atende e se integra a outros metaversos.

Em março de 2023, a primeira parceira da Translucia, MQDC, anunciou o lançamento do metaverso MQDC Idyllias, que será conectado à Translucia. A MQDC é uma das principais desenvolvedoras de propriedades da Tailândia, e o metaverso MQDC Idyllias foi desenvolvido em colaboração com a Accenture Song.

Para mais informações, acesse: https://translucia.com

Sobre a T&B Media Global (Tailândia)

A T&B Media Global é a "Lar da Felicidade" onde a criatividade e a felicidade se encontram. Com contadores de histórias e criativos liderados pelo Dr. Jwanwat Ahriyavraromp, seu fundador e CEO, a T&B Media Global financia e faz a curadoria de conteúdo excepcional e inovador de todo o mundo, aproveitando uma ampla rede de parceiros na Tailândia e na China, e uma rede global de talentos criativos. A T&B Media Global se esforça para se tornar um dos principais defensores da disseminação da felicidade em todo o mundo, investindo em conteúdo favorável à família e tecnologias inovadoras, ao mesmo tempo em que apoia projetos que contribuem para o meio ambiente, para as crianças e para o benefício de todos os seres.

Para mais informações, acesse: https://www.tandbmediaglobal.com/

