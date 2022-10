Translumina fortifie l'équipe de direction pour stimuler la prochaine phase de croissance

NEW DELHI , 12 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Translumina, un développeur et fabricant mondial d'appareils médicaux cardiovasculaires novateurs, d'implants et de produits interventionnels, a nommé Indranil Mukherjee comme PDG du groupe et Armin Kiser comme directeur général et directeur d'exploitation pour les opérations européennes de la société.

Indranil est un vétéran de l'industrie de la santé. À son dernier poste de directeur général de B. Braun Group en Inde, il a renversé la vapeur et a réalisé une croissance rentable durable en gérant plusieurs gammes de produits (dans trois usines de production) et une équipe de plus de 2 000 personnes en Inde.

« Translumina présente une occasion unique de bâtir une entreprise mondiale de technologie médicale de premier plan dotée d'une solide culture d'innovation et de racines profondes en Inde et en Allemagne. Je me réjouis à la perspective d'encadrer le prochain chapitre de la croissance de l'entreprise qui consistera à apporter un nouvel ensemble de technologies de pointe aux patients du monde entier, avec une équipe passionnée et engagée chez Translumina et des fondateurs et actionnaires solidaires, » s'est enthousiasmé Indranil.

Armin est fort d'une expérience technique approfondie dans le secteur de la technologie médicale englobant les bonnes pratiques Six Sigma, de lean manufacturing et de change management. Auparavant il occupait le poste de directeur d'exploitation chez Biedermann Motech, un développeur et fabricant d'implants et d'instruments novateurs pour la chirurgie de la colonne vertébrale et des membres. Avant cela, Armin était responsable du site de fabrication d'Edward en Suisse.

« Translumina offre une opportunité fascinante et des défis complexes. La culture audacieuse de l'entreprise, son état d'esprit de croissance et son équipe engagée correspondent parfaitement à mes valeurs et à mes aspirations, et je me réjouis à l'idée de mettre à profit notre solide base de R&D et de fabrication en Allemagne », a indiqué Armin.

« Il est étonnant de voir comment Translumina, que j'ai cofondée avec Punita Sharma en 2010, a atteint une position de leader dans le domaine des dispositifs cardiovasculaires interventionnels en Inde et sur les marchés internationaux. En sus de la création des technologies de stents à élution de médicaments largement acclamées, représentant les normes les plus élevées de preuves cliniques, nous entrons maintenant dans de nouveaux segments de ballons spécialisés et cœur structurel avec des solutions transcathéter innovantes pour valves mitrales, aortiques et tricuspides. Avec Indranil et Armin qui rejoignent l'équipe de direction existante de Paritosh Arora, India MD et Kewal Jindal, CFO du groupe, nous sommes tous prêts à scaler et à établir globalement Translumina comme norme de l'industrie en matière d'innovation, de qualité et preuves cliniques dans le domaine des soins de santé au cours des deux prochaines années », a déclaré Gurmit Singh Chugh, président et cofondateur de Translumina.

Arjun Oberoi, directeur général d'Everstone Capital, a souligné : « Translumina est très bien positionnée pour entrer dans sa prochaine phase de croissance et la nouvelle équipe de direction apportera beaucoup de valeur à l'assimilation d'un portefeuille de produits plus large et à l'élaboration de solides stratégies de commercialisation dans des régions clés ».

À propos de Translumina

Constituée en société commerciale en 2010, Translumina est une entreprise d'appareils cardiovasculaires interventionnels qui offre des produits et des services de calibre mondial. Il s'agit d'une entreprise de développement et de fabrication intégraux de produits avec des usines de fabrication en Allemagne et en Inde. Au fil des ans, nous avons développé des partenariats stratégiques avec des hôpitaux de renom, des instituts d'ingénierie, des entreprises de technologie majeures et des cardiologues interventionnels reconnus. Translumina combine le meilleur de l'ingénierie allemande, de la propriété intellectuelle et des normes de haute qualité avec la culture entrepreneuriale de l'Inde et de solides capacités dans la fabrication de produits innovants à des prix abordables.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.translumina.com .

À propos d'Everstone Capital

Basée à Singapour, Everstone Capital, la branche de private equity du groupe Everstone ( everstonegroup.com ), est une société mondiale engagée à stimuler la croissance économique et à créer de la valeur durable. Avec sept bureaux répartis sur le globe (Singapour, Mumbai, Delhi, Bangalore, New York, Dubaï et Maurice), Everstone Capital se concentre sur le marché intermédiaire avec un état d'esprit axé sur le contrôle et la croissance ; comprenant les meilleurs placements, opérations et ressources stratégiques avec une expérience et des compétences importantes.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur everstonecapital.com et https://www.linkedin.com/company/everstonecapital/ .

