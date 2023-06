Translumina renforce sa présence en Allemagne avec l'acquisition de Lamed GmbH

NEW DELHI et MUNICH, 8 juin 2023 /PRNewswire/ -- Translumina, un leader mondial des dispositifs médicaux cardiovasculaires interventionnels avec une présence manufacturière en Allemagne et en Inde, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Lamed GmbH, basée à Munich. Grâce à cette acquisition, Translumina a fait un pas de plus vers son objectif déclaré de fournir un portefeuille cardiovasculaire complet à l'échelle des marchés clés à l'échelle mondiale.

Fondée en 1989, Lamed est une plateforme d'accès au marché de premier plan pour les produits vasculaires et cardiovasculaires. Elle couvre plus de 1 000 hôpitaux grâce à son réseau d'organismes de groupement d'achats (GPO) en Allemagne, qui est le plus grand marché de cardiologie interventionnelle en Europe. La société distribue exclusivement un portefeuille de produits différenciés pour une base de fournisseurs internationaux de premier plan. L'équipe de direction chevronnée de Lamed apporte plus de 30 ans d'expérience et des relations profondément ancrées dans l'écosystème. Translumina a l'intention de tirer parti de la plateforme pour introduire sur le marché allemand un ensemble de produits qu'elle possède et qu'elle a acquis en partenariat.

Lazaros Ayvatoglou, fondateur de Lamed, est convaincu d'avoir choisi en Translumina le bon partenaire pour poursuivre le développement de sa plateforme bien établie. Il a déclaré : "Après la discussion initiale, il était clair que les deux entreprises s'enrichissaient l'une l'autre en offrant de nombreuses possibilités de croissance. Je suis heureux d'avoir trouvé un partenaire qui s'appuie sur les fondations établies de Lamed pour un avenir fructueux".

"Cette acquisition revêt une importance stratégique et nous donne un accès significatif aux marchés vasculaire et cardiovasculaire en Allemagne, qui est l'un des plus importants d'Europe. La synergie de nos technologies uniques et la pénétration du marché par Lamed vont créer une formidable opportunité commerciale pour nous", a déclaré Gurmit Singh Chugh qui, avec Punita Sharma, a fondé Translumina en 2010.

Arjun Oberoi, directeur général d'Everstone Capital, a déclaré : "L'acquisition de Lamed par Translumina nous positionne pour une croissance accélérée dans le secteur florissant de la chirurgie interventionnelle et vasculaire périphérique en Allemagne. Avec un accès aux principaux GPO et hôpitaux du plus grand marché européen de dispositifs médicaux, nous sommes prêts à exceller dans les segments de la cardiologie interventionnelle, de la chirurgie vasculaire périphérique et des maladies cardiaques structurelles".

À propos de Translumina

Constituée en société commerciale en 2010, Translumina est une entreprise d'appareils cardiovasculaires interventionnels qui offre des produits et des services de calibre mondial. Il s'agit d'une entreprise de développement et de fabrication intégraux de produits avec des usines en Allemagne et en Inde. Au fil des ans, l'entreprise a créé des partenariats stratégiques avec des hôpitaux de premier plan, des instituts d'ingénierie, des entreprises technologiques mondiales et des cardiologues interventionnels renommés. Translumina combine le meilleur de l'ingénierie allemande, de la propriété intellectuelle et des normes de haute qualité avec la culture entrepreneuriale de l'Inde et de solides capacités dans la fabrication de produits innovants à des prix abordables.

À propos d'Everstone Capital

Basée à Singapour, Everstone Capital, la branche de private equity du ( everstonegroup.com ), est une société mondiale engagée à stimuler la croissance économique et à créer de la valeur durable. Avec sept bureaux dans le monde (Singapour, Mumbai, Delhi, Gurgaon, Dubaï, New York et l'île Maurice), Everstone Capital se concentre sur le marché intermédiaire avec un esprit de contrôle et un parti pris pour la croissance, grâce à une équipe expérimentée, composée des meilleures ressources en matière d'investissement, d'opérations et de stratégie.

