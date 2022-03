Transnetyx akquiriert a-tune

MEMPHIS, Tennessee, 22. März 2022 /PRNewswire/ -- Transnetyx, weltweit führender Anbieter von genetischen Dienstleistungen für die Forschung, gab die Übernahme der a-tune software AG bekannt, dem Hersteller von Managementsoftware für Tierversuchseinrichtungen und Compliance in der Forschung. Diese Transaktion ermöglicht es Transnetyx und a-tune, gemeinsam weiter Abläufe in den Tierhaltungen zu optimieren, das Datenmanagement zu vereinfachen, die Umsetzung der 3R zu unterstützen und den forschenden Anwendern Zeit und Geld zu sparen.

Transnetyx wurde im Jahr 2000 gegründet und brachte das weltweit erste vollautomatische Genotypisierungssystem zum Nachweis von transgenen, Knockout-, Knock-in, SNP- und CRISPR-Mutationen in Tierversuchsmodellen auf den Markt. Seit dem ersten Test im Jahr 2004 hat Transnetyx weltweit mehr als 30 Millionen Proben innerhalb von 24 oder 72 Stunden mit einer Genauigkeit von 99,97 Prozent analysiert und eine ganze Reihe ergänzender Dienstleistungen eingeführt, darunter genetisches Monitoring, Mikrobiomanalyse, Transnetyx Tissue sowie die Colony + AMI Software.

Mit der Übernahme von a-tune unterstreicht Transnetyx seinen Anspruch, die Effizienz der Forschung zu fördern und Wissenschaftler weltweit bei Ihrer Mission zu unterstützen. Durch die Kombination der Dienstleistungen von Transnetyx mit den Softwarelösungen von a-tune, unterstützen die beiden Unternehmen sowohl effiziente Abläufe als auch die Einhaltung von Regularien und Vorschriften in den Forschungseinrichtungen.

„Mehr denn je sind Reproduzierbarkeit, gutes Datenmanagement und die Einhaltung höchster ethischer Standards die Schlüssel für Erfolg und Akzeptanz von Forschung ", sagte Andreas Staubi, CEO von a-tune. „Sowohl Transnetyx als auch a-tune sind seit vielen Jahren Partner der Wissenschaft. Nun bündeln wir unsere Stärken, um der weltweiten Forschungsgemeinschaft noch besser dienen zu können. Ich freue mich sehr auf die vor uns liegenden Möglichkeiten und unsere gemeinsame Zukunft."

a-tune wird seine Aktivitäten in Deutschland unter der Marke a-tune fortführen.

Informationen zu Transnetyx

Transnetyx mit Sitz in Memphis ist ein Dienstleister für die Forschung, der sich der Optimierung durch Zeitersparnis von immer wiederkehrenden, aber notwendigen Testabläufen in der genetischen Forschung verschrieben hat. Transnetyx hat es sich zur Aufgabe gemacht, schnellere, genauere und kosteneffizientere Methoden zu entwickeln und anzubieten, um verantwortungsvolle, reproduzierbare Forschung zu unterstützen. Transnetyx verfügt über die Technologie und Prozesse, um Wissenschaftlern in der Biomedizinforschung genauere Ergebnisse schneller und einfacher zu liefern. Durch die optimierte Nutzung von Ressourcen ebnet Transnetyx den Weg für Fortschritt und Erkenntnisgewinn. Weitere Informationen finden Sie unter www.transnetyx.com

Informationen zu a-tune

a-tune ist ein Softwarehaus, das mit seinen Produkten und Dienstleistungen spezialisiert ist auf das Management von Daten und Compliance für forschende Organisationen. Seit 1998 unterstützt a-tune Einrichtungen und Unternehmen aus der Biomedizin, der pharmazeutischen Industrie, Chemie, Biotechnologie und Materialwissenschaften weltweit bei Vereinfachung ihres Datenmanagements, der Optimierung von Abläufen und der Einhaltung von Vorschriften und Regularien.

Heute vertrauen mehr als 140 Forschungseinrichtungen, darunter 100 weltbekannte Universitäten und 5 der 7 größten Pharmaunternehmen, auf die flexiblen Softwarelösungen und Anwendungen von a-tune. a-tune hat seinen Hauptsitz in Deutschland und betreut von dort und den USA Kunden in mehr als 20 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.a-tune.com.

