Transport for London permet un avenir plus vert en matière de transport grâce à la plateforme cartographique collaborative de Remix

Prendre des décisions cruciales grâce à une source unique de vérité pour les données sur les transports

SAN FRANCISCO, 15 Octobre 2020 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Remix a annoncé qu'ils ont été choisis par Transport for London (TfL) pour fournir une plate-forme permettant de moderniser la planification des transports de surface à Londres et de démocratiser l'accès aux ensembles de données sur les transports dans toute l'agence. Ces efforts soutiennent directement l'engagement pris par TfL de faire en sorte que 80 % des déplacements soient effectués à pied, à vélo ou en transport public d'ici 2041.

Pour atteindre ces objectifs environnementaux et communautaires, il faut une source unique de vérité pour les données sur les transports à Londres, accessible à plusieurs équipes pour la planification, les opérations et la consultation publique. Remix permet au personnel de TfL de plusieurs départements d'accéder à des données vitales sur le transport dans une seule plate-forme logicielle. Les fonctions de cartographie collaborative de Remix permettent à TfL de concevoir des plans avec des collègues et des parties prenantes à distance et d'accélérer la prise de décision sur la récupération de COVID-19 et le transport plus écologique.

Remix donne à TfL une visibilité supplémentaire sur les trajets et les horaires de voyage afin d'explorer l'électrification des bus et les alternatives multimodales pour diminuer la dépendance aux combustibles fossiles. Grâce à Remix, le personnel de TfL peut visualiser la vitesse et la charge des bus le long des principaux couloirs, ainsi que des données démographiques et de fréquentation, afin de prendre des décisions qui améliorent les temps de trajet et augmentent l'accès des communautés défavorisées.

Remix fournit également à TfL des données de service au niveau du système pour faciliter la gestion des opérations, ainsi que la possibilité de solliciter les réactions de diverses communautés grâce à des outils de présentation et de commentaires uniques.

« TfL est en tête du peloton grâce à son engagement en faveur d'un avenir plus vert dans le domaine des transports », a déclaré Tiffany Chu, PDG et cofondatrice de Remix. « Nous sommes honorés d'être la plate-forme où TfL planifie des options de transport qui améliorent la qualité de vie et la santé environnementale de leurs communautés. »

À propos de Transport for London : TfL est l'autorité de transport intégrée qui gère les opérations quotidiennes du réseau de transport public de Londres et les principales routes de la capitale.

A propos de Remix : Remix est la seule plateforme de cartographie collaborative pour la prise de décision en matière de transport. En partenariat avec plus de 340 villes sur les 5 continents, Remix permet à des milliers d'urbanistes de comprendre et de voir toutes leurs données en un seul endroit, de planifier un réseau de transport holistique et de coordonner les différents acteurs pour construire des villes plus agréables à vivre. Cette approche donne de meilleurs résultats pour les communautés, qu'il s'agisse de l'amélioration des transports publics, de la coordination des programmes de mobilité partagée ou d'une répartition plus équitable et plus sûre du droit de passage public.

