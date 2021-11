Tratado de Pediatria chega à 5ª edição pela Manole

SÃO PAULO, 8 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- Os novos temas trabalhados na 5ª edição do Tratado de Pediatria, da editora Manole, refletem tanto a atualização científica da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), responsável pela obra, como a conexão dos pediatras que assinam o livro com a realidade quando o assunto são crianças e adolescentes. Por isso, o novo livro chega com temas recorrentes na vida deste público, como Toxicologia e Saúde Ambiental e Drogas e Violência. Imunologia Clínica; Saúde Mental; Medicina do Sono e Suporte Nutricional, além da separação das seções Gastroenterologia e Hepatologia e Hematologia e Oncologia também são novidades do novo Tratado, que contém 40 seções e 418 capítulos em dois volumes, reunindo cerca de 700 autores.