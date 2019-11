Tratamento de doenças vasculares periféricas ganha nova abordagem com intervenção menos invasiva e menor tempo de recuperação

SÃO PAULO, 7 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- A doença vascular periférica (DVP) é uma doença comum que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. No Brasil, estima-se que 20% dos pacientes com diabetes desenvolvem lesões que precisam de intervenção vascular periférica.

Para esses casos, a solução 4F indicada no acesso de artérias de calibre mais baixo se apresenta como uma excelente alternativa de tratamento, já que demanda uma punção menor ou minimamente invasiva e, portanto, com menos riscos de complicações.

"O perfil baixo de 4F diminui o risco de complicações no local de acesso e reduz a necessidade de dispositivos de fechamento em comparação com o 6F. Esse é um grande benefício para os pacientes e para o sistema de saúde já que os custos são menores, assim como o tempo de recuperação do paciente", diz Roberto Alvarenga, Vice-Presidente LATAM.

A tecnologia 4F está presente nos produtos BIOTRONIK, como stents e balões periféricos. Dessa forma, a empresa é a única a oferecer uma solução completa com perfil 4F.

Comprometida com o seu propósito de salvar e melhorar a qualidade de vida de seus pacientes, a BIOTRONIK é pioneira no desenvolvimento de soluções minimamente invasivas e de alta performance.

Alguns dados importantes:

- Estima-se que 7.9 milhões de pessoas tenham diabetes na América Central e América Latina, uma incidência de 19% da população total.

- Até 2045, a projeção é que haja um aumento de cerca de 150% nesse número e que mais de 20,4 milhões de pessoas sejam diagnosticadas com a doença na região.

- A diabetes aumenta de 2 a 3 vezes a presença de doença vascular periférica.

- Em todo o mundo, A cada 30 segundos alguém é amputado como consequência da diabetes.

- Estima-se que sejam realizados 240 mil procedimentos vasculares por ano em toda a América Latina, sendo 120 mil apenas no Brasil.

Club 4F LATAM

Outro compromisso da BIOTRONIK é a educação médica continuada. E a empresa lança agora o programa Club 4F LATAM BIOTRONIK, que vai priorizar o compartilhamento de informações e práticas do segmento de intervenção vascular periférica em toda a América Latina.

A iniciativa pioneira neste segmento teve sua primeira atividade em São Paulo com o encontro de 40 especialistas de países como Brasil, Argentina, Chile, México, Colômbia, Venezuela e Costa Rica para a troca de experiências e conhecimento.

Sobre a BIOTRONIK

A BIOTRONIK é uma empresa líder em dispositivos médicos que desenvolve soluções cardiovasculares e endovasculares confiáveis e inovadoras há mais de 50 anos. Impulsionadas pela missão de combinar com perfeição a tecnologia ao corpo humano, as inovações da BIOTRONIK prestam cuidados que salvam e melhoram anualmente as vidas de milhões de pacientes diagnosticados com doenças cardiovasculares. A BIOTRONIK possui sede em Berlim, Alemanha, e está presente em mais de 100 países.

