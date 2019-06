Tratamento de radioembolização para câncer de fígado primário e metastático chega ao Brasil

O TheraSphere ® é um tratamento dirigido que consiste em milhões de microesferas contendo ítrio-90 radioativo. As microesferas têm cerca de 20-30 micrômetros de diâmetro – cerca de um terço da largura de um fio de cabelo humano. Elas são administradas diretamente nos tumores de fígado por meio da artéria hepática, via cateter. O TheraSphere ® é administrado na artéria hepática para visar seletivamente e destruir células tumorais, ao mesmo tempo minimizando a distribuição e o impacto em tecidos normais. Depois do tratamento, as microesferas radioativas continuam administrando radiação no tumor por várias semanas. O TheraSphere ® também pode ser usado como uma "ponte" até a remoção cirúrgica do tecido doente ou o transplante hepático nesses pacientes.

Até o momento, mais de 30.000 pacientes de todas as regiões do mundo foram tratados com TheraSphere®.

O TheraSphere® está aprovado para o tratamento de neoplasias hepáticas, para uso como coadjuvante da quimioterapia ou como opção quando a quimioterapia não pode ser usada ou não é eficaz. No Brasil, o TheraSphere® está aprovado para o tratamento de neoplasias hepáticas, para uso como coadjuvante da quimioterapia ou como opção quando a quimioterapia não pode ser usada ou não é eficaz. O TheraSphere® é distribuído no país pela Endotec Medical.

"Estamos muito orgulhosos de oferecer aos radiologistas interventivos brasileiros mais uma opção de tratamento para seus pacientes com câncer de fígado", diz Brad Pearson, VP de Operações Comerciais da BTG para o Canadá e a América Latina. "Estamos intensificando nossa presença na América Latina, e a BTG está muito satisfeita por oferecer soluções de saúde inovadoras para as populações de pacientes que mais precisam delas. O Brasil é o primeiro mercado sul-americano em que o TheraSphere® encontra-se comercialmente disponível, e pretendemos lançar o produto em outros países da América do Sul muito em breve."

Sobre o TheraSphere®

As microesferas de vidro TheraSphere® têm atividade altamente específica, de modo que um número menor de microesferas é administrado para se obter a dose desejada. Em consequência disso, o efeito embólico das microesferas de vidro é mínimo. Isso proporciona uma penetração mais profunda no tumor, onde o mecanismo de ação primária é radiação. Um dos principais benefícios do TheraSphere® é a capacidade de atingir uma dose de alta absorção no tumor, melhorando a resposta tumoral e os resultados para os pacientes.

No México, Argentina, UE, Cingapura, Coreia do Sul e Canadá, o TheraSphere® está aprovado para o tratamento de neoplasias hepáticas. No Brasil, o TheraSphere® está aprovado para o tratamento de neoplasias hepáticas, para uso como coadjuvante da quimioterapia ou como opção quando a quimioterapia não pode ser usada ou não é eficaz. Nos EUA, o TheraSphere® foi aprovado sob uma isenção de dispositivo humanitário (HDE), para uso em radioterapia ou como um tratamento neoadjuvante à cirurgia ou transplante em pacientes com carcinoma hepatocelular (HCC) em que é possível posicionar adequadamente cateteres arteriais hepáticos. O dispositivo também é indicado para pacientes com carcinoma hepatocelular com trombose/oclusão parcial da veia porta ou de seus ramos arteriais quando clinicamente indicado. A eficácia do dispositivo para esse uso não foi demonstrada. Para obter instruções de uso completas e informações de segurança importantes, visite www.therasphere.com.

Sobre a BTG Interventional Oncology

A BTG Interventional Oncology está transformando o tratamento do câncer com uma ampla série de soluções de terapia minimamente invasivas e altamente dirigidas que podem ser personalizadas para atender às necessidades específicas de cada paciente. Nossos produtos são usados para tratar ou aliviar sintomas de pessoas com câncer e tumores benignos. Para obter mais informações sobre a BTG Interventional Oncology, siga @BTGIO no twitter ou visite: https://www.btg-io.com.

