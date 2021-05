Tratamento pós-gestação: conheça o procedimento estético que recupera a firmeza da pele do abdômen

SÃO PAULO, 25 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- A gravidez é um grande acontecimento na vida de qualquer mulher e é surpreendente ver o corpo mudar durante esse período. Em meio às mudanças físicas, a parte do corpo mais observada durante e pós gestação é também uma das mais afetadas: o abdômen. Pós-parto, é possível que a região fique com a pele mais flácida e essa falta de tonicidade pode causar desconforto às mamães.

Devido a tantas modificações corporais e hormonais, é comum que o corpo demore um pouco mais para recuperar a firmeza e sua forma anterior. "Na barriga, por exemplo, os músculos se alongam para que o útero possa se expandir. Esse movimento leva a uma distensão demasiada da pele, podendo inclusive causar rompimento das fibras elásticas dérmicas. Após o nascimento do bebê, a pele precisa de estímulo para retornar a sua elasticidade prévia e o tratamento com bioestimuladores de colágeno pode ajudar", ressalta a médica dermatologista Dra. Marcella Araújo (CRM SE – 2994).

Esse conjunto de fatores somados a faixa etária, características genéticas e hábitos de vida, impactam diretamente no aspecto da pele. Dra. Marcella explica que "O procedimento estético adequado, como no caso de bioestimuladores de colágeno à base de ácido poli-L-lático, reduz a flacidez de pele. Já para reorganizar a musculatura da região, é necessário um trabalho multidisciplinar com fisioterapia e exercícios físicos. Todas essas técnicas combinadas, ajudam a melhorar o aspecto estético e funcional do abdômen".

A prática de exercícios físicos atrelada a tratamentos estéticos cada vez mais modernos, ajudam a recuperar a firmeza e melhorar o aspecto da pele do abdômen. Os tratamentos com os atuais queridinhos dos consultórios, os bioestimuladores de colágeno à base de ácido poli-L-lático (PLLA), a exemplo do Sculptra®, são uma opção. Essa substância é responsável por estimular as células do organismo a produzirem mais colágeno tipo I e age de forma tridimensional no corpo propiciando melhora da qualidade da pele, restaurando a firmeza perdida ao longo do tempo e trazendo de volta a sustentação.

O procedimento ajuda, inclusive, no popular "umbigo triste", causado pós-gestação ou quando há uma perda de peso muito brusca, já que não só restaura a firmeza, como também auxilia na recuperação da densidade da pele.

Usado há 17 anos no Brasil, a substância apresenta ótimos resultados no abdômen, suavizando sinais de flacidez cutânea que podem aparecer após o período de gestação. A dermatologista completa ressaltando que "o bioestimulador de colágeno à base de ácido poli-L-lático também pode ser utilizado em áreas como rosto, pescoço, braços, glúteos e coxas, atuando diretamente no combate à flacidez, bem como melhorando o aspecto da celulite associada à flacidez".

O tratamento pode ser iniciado inclusive como medida de prevenção. Sculptra® pode ser aplicado em jovens acima de 18 anos que queiram começar a associar práticas alimentares saudáveis e exercícios físicos com tratamentos estéticos que contribuam prevenindo a flacidez corporal e facial. "Uma paciente que tem esses cuidados, possivelmente sentirá um impacto menor em seu corpo depois da gestação, ao iniciar de forma preventiva sua poupança de colágeno e fortalecimento dos músculos do abdômen", observa Dra. Marcella.

É fundamental ter o acompanhamento de profissionais da saúde habilitados para indicar o melhor tratamento e seu período de duração.

