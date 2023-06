Tratar COVID com metformina reduz taxas de COVID longa

MINNEAPOLIS, 9 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- Um novo estudo publicado na The LancetInfectious Diseases apoiado pela Parsemus Foundation encontrou uma redução da 41% nas taxas de COVID longa entre as pessoas que usaram metformina no momento da infecção por COVID. O estudo também observou uma redução de 42% nas visitas ao pronto-socorro, hospitalizações ou morte entre os pacientes com COVID-19 que iniciaram o tratamento com metformina.

O estudo COVID-OUT descobriu que a metformina pode reduzir a taxa de COVID longo em pacientes com COVID-19. (PRNewsfoto/Parsemus Foundation)

No estudo COVID-OUT, pesquisadores de várias instituições acadêmicas testaram a eficácia de três medicamentos genéricos – metformina, ivermectina e fluvoxamina – em adultos diagnosticados com COVID-19 nos últimos três dias. O estudo clínico randomizado, quádruplo-cego e controlado por placebo foi o primeiro no país a estudar se esses medicamentos poderiam prevenir desfechos graves e COVID longa. O estudo constatou que as pessoas que tomaram metformina sete dias após o início dos sintomas de COVID tinham 41% menos probabilidade de apresentar COVID longa do que aquelas que tomaram placebo – com uma redução de 63% se a metformina fosse iniciada em quatro dias.

"Os resultados deste estudo são importantes porque a COVID longa pode ter um impacto significativo na vida das pessoas", disse Carolyn Bramante, MD, investigadora principal e professora assistente da University of Minnesota Medical School. "A metformina é um medicamento barato, seguro e amplamente disponível, e seu uso como medida preventiva pode ter implicações significativas na saúde pública".

Dados anteriores sugeriram que as propriedades anti-inflamatórias e anti-infecciosas da metformina poderiam tratar a infecção por COVID-19. O efeito antiviral foi confirmado em uma análise recente da carga viral dos participantes do estudo COVID-OUT, que está atualmente disponível como pré-impressão. Os pesquisadores relataram uma diminuição de 3,6 vezes no nível do vírus SARS-CoV-2 em pessoas que receberam metformina em vez de placebo.

Três anos após o início da pandemia, mais de 6,8 milhões de pessoas em todo o mundo morreram do vírus e inúmeras pessoas ainda sofrem com a COVID longa. Como o primeiro tratamento para a COVID comprovado para reduzir a COVID longa em um estudo controlado randomizado, a metformina é segura, acessível e de baixo custo. A metformina também é um dos medicamentos mais comumente prescritos nos Estados Unidos e no mundo, sendo consumido por mais de 150 milhões de pessoas por ano. Essa nova opção de tratamento é especialmente importante para aproximadamente um em cada três pacientes que não podem tomar Paxlovid (o tratamento inovador para COVID da Pfizer) devido a medicamentos ou problemas de saúde conflitantes.

"O acesso a um tratamento acessível para a COVID é uma questão global de justiça. Esperamos que os EUA e outras nações atualizem suas diretrizes para incluir a metformina como uma opção de tratamento para pessoas com COVID-19", acrescentou Elaine Lissner, fundadora e curadora da Parsemus Foundation, financiadora de pesquisas que faz parte da coalizão sem fins lucrativos que financia o estudo. "Este seria o primeiro tratamento universalmente disponível, dando a mais pessoas uma ferramenta para combater o impacto desproporcional desta doença".

A Parsemus Foundation trabalha para criar melhorias significativas na saúde e bem-estar humano e animal, avançando em pesquisas médicas inovadoras e negligenciadas. A fundação apoiou estudos clínicos rigorosos sobre a eficácia dos medicamentos existentes para tratar a infecção por COVID, incluindo suporte de inscrição e divulgação bilíngue para o estudo COVID-OUT da Universidade de Minnesota. Para mais informações, consulte https://www.parsemus.org/humanhealth/covid-19/.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2097536/Parsemus_Metformin_Long_Covid.jpg

FONTE Parsemus Foundation

SOURCE Parsemus Foundation