Travel Tech mineira Portão 3 é selecionada para o programa de aceleração da Y Combinator

A Portão 3 auxilia empresas no gerenciamento de suas viagens corporativas. Por meio de uma plataforma tecnológica própria focada na experiência do usuário, a travel tech soluciona as dores de conciliação e backoffice de milhares de gestores de viagens do Brasil, trazendo mais facilidade e de forma totalmente digital. São mais de 180 clientes e a empresa espera transacionar mais de R$ 80 milhões somente neste ano.

A travel tech foi selecionada para o programa de aceleração da Y Combinator, um dos mais tradicionais no ecossistema global de inovação. No portfólio da aceleradora norte-americana, estão companhias como Airbnb e Rappi, entre outras. "Participar da aceleração permite a conexão com o ecossistema global de startups e muitos aprendizados, eu diria que é um celeiro de startups. O investimento inicial de 125 mil dólares, será utilizado para expandir a atuação para a América Latina, desenvolver novos produtos e soluções, além de aumentar o nosso time, trazendo novos talentos", comenta Fernando Nery, cofundador da Portão 3.

Mirando na internacionalização, a empresa já lançou os serviços de reserva de aéreo, hotel e aluguel de carro para a América Latina, conquistando clientes na Argentina, Colômbia, Chile e México. Além de ter produtos focados em ESG para reduzir a pegada de carbono de viagens, banco digital específico para o segmento com rendimento de até 430% do CDI e cashback, parceria com o Airbnb, a Portão 3 está com doze vagas seniores abertas nas áreas de tecnologia e negócios, marketing (performance), vendas, desenvolvimento e financeiro, com possibilidade de trabalho remoto.

"O setor de viagens corporativas no país ainda é pouco digitalizado e tecnológico, a Portão 3 nasceu com o propósito de auxiliar empresas por meio de serviços que passam por toda a experiência de uma viagem corporativa em um único lugar. A aceleração no Vale do Silício veio para comprovar que o negócio tem potencial para ser grande. Estar na Y Combinator nos dá confiança de que temos um bom produto, bons funcionários e podemos ser gigantes", complementa Bianca Pereira, cofundadora da empresa.

Sobre a Portão 3

A Portão 3 é uma startup Mineira de gestão de viagens corporativas. Com uma plataforma tecnológica própria, substitui agências tradicionais e soluciona as dores de conciliação e backoffice de gestores de viagens. Fundada no começo de 2020, por um time com experiência e liderança no mercado de turismo e pagamentos, a Portão 3 cresce 45% MoM durante a pandemia e conta com clientes, como: CredPago, Junco e entre outros. Em 2020, a Portão 3 lançou a Bank 3, produto de pagamentos inovador para o turismo corporativo.

Sobre o Bank 3: https://bank3.com.br/ .

