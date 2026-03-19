DEUX PORTES D'ACCÈS STRUCTURELLES PAR L'IA RÉGISSENT DÉSORMAIS LE RETAIL ALIMENTAIRE

Les grandes enseignes de distribution ont intégré deux mécanismes automatisés d'approvisionnement directement dans leurs environnements ERP.

La première porte est l'approvisionnement ESG.

Les exigences « zéro déforestation » sont intégrées dans les ERP retail SAP, Oracle et Microsoft Dynamics — les mêmes systèmes qui génèrent les commandes d'achat. Les produits exposés aux matières premières à risque forestier sont soumis à des obligations documentaires, de traçabilité et à des frictions d'approvisionnement qui augmentent avec l'échelle.

La seconde porte est l'approvisionnement piloté par l'IA.

Des agents d'approvisionnement IA opérant au sein des environnements ERP sur Google Cloud, Microsoft Azure et AWS évaluent l'éligibilité des produits, résolvent les états de conformité et exécutent les commandes d'achat de manière autonome. Les produits qui ne sont pas lisibles par ces systèmes ne se déplacent pas plus lentement. Ils ne se déplacent pas du tout.

TreeFree Core a été conçu pour franchir ces deux portes via un seul achat de matière.

« Le retail alimentaire fonctionne désormais avec deux portes structurelles pilotées par l'IA — l'approvisionnement ESG et l'approvisionnement automatisé. TreeFree Core a été conçu pour permettre aux transformateurs de couches MDD de fournir des produits conformes aux exigences ESG et immédiatement lisibles par les systèmes d'approvisionnement pilotés par l'IA. »

— Matthew Keddy, Directeur général, GreenCore Solutions Corp.

LA PORTE ESG — ZÉRO DÉFORESTATION PAR CONCEPTION

TreeFree Core élimine totalement la fibre de bois. Sa construction Advanced Synthetic Matrix (ASM) — non lignocellulosique, sans fibre de bois, testée SGS France Classe B (Registre 43777) — est classée EUDR Scope : NOT_APPLICABLE en tant que détermination de conformité vérifiée et lisible par machine.

Aucune matière à risque forestier. Aucune obligation de diligence. Aucun requis TRACES-NT.

Cette détermination est publiée sous forme de Digital Proof Unit (DPU) — un enregistrement de conformité immuable et vérifiable, interrogeable en temps réel par tout système d'approvisionnement en aval.

LA PORTE IA — ACM-200 ALLOW

TreeFree Core est livré avec l'AI-Orderability intégrée via le rail AIO-TFX — le rail d'exécution d'Allooloo Technologies Corp. au sein de l'architecture de signaux commerciaux ACM-68000.

Opérant sur Microsoft Azure (Paris), Google Cloud (Madrid), AWS et l'infrastructure edge mondiale de Cloudflare, le rail AIO-TFX publie des signaux produits déterministes que les agents d'approvisionnement IA peuvent lire, évaluer et activer automatiquement.

Le signal reçu par les agents pour les couches fabriquées avec TreeFree Core est ACM-200 ALLOW — confirmation lisible par machine de l'éligibilité à l'approvisionnement autonome.

Un signal unique. Aucune interprétation humaine requise.

UN SEUL ACHAT DE MATIÈRE. DEUX PORTES FRANCHIES.

TreeFree Core est compatible en intégration directe avec les lignes de transformation Fameccanica, GDM, Zuiko et Curt G. Joa existantes. Aucune modification d'équipement requise.

Les couches fabriquées avec TreeFree Core héritent automatiquement de l'AI-Orderability. GreenCore exploite l'infrastructure AIO-TFX Rail. Les produits finis publient des données de conformité et d'éligibilité lisibles par machine — incluant la détermination EUDR, les performances certifiées SGS et le signal ACM-200 ALLOW — directement vers les environnements d'approvisionnement IA des enseignes.

Aucune intégration ERP. Aucun développement logiciel. Aucune installation.

« Les transformateurs achètent une matière. Leurs couches deviennent visibles et achetables dans les environnements d'approvisionnement IA de leurs clients retail. L'infrastructure est déjà opérationnelle. »

— Matthew Keddy, Directeur général, GreenCore Solutions Corp.

DISPONIBILITÉ

TreeFree Core avec AI-Orderability via AIO-TFX Rail est disponible immédiatement pour les transformateurs MDD à travers l'Union européenne, le Royaume-Uni, la France, l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie, la Pologne, le Mexique, l'Amérique latine, les États-Unis et le Canada.

Les signaux de conformité par juridiction sont actifs via ES-ECO-10060 (Espagne), EU-ECO-10060 (Union européenne), MX-ECO-10060 (Mexique), CR-ECO-10060 (Costa Rica) et DO-ECO-10060 (République dominicaine), avec d'autres juridictions en cours d'activation en 2026.

À PROPOS DE GREENCORE SOLUTIONS CORP.

GreenCore Solutions Corp. développe et fournit TreeFree Core — un noyau absorbant non lignocellulosique, sans fibre de bois — avec AI-Orderability intégrée pour les transformateurs de couches MDD destinées au retail à grande échelle. TreeFree Core est testé SGS France Classe B, classé EUDR NOT_APPLICABLE et livré avec AI-Orderability complète via le rail AIO-TFX.

GreenCore opère au service des réseaux de transformation et des chaînes d'approvisionnement retail en Europe, au Royaume-Uni, en Amérique latine, au Mexique, aux États-Unis et au Canada.

www.greencoresolutions.com • www.treefreecore.com

Contact presse :

Matthew Keddy, Directeur général

GreenCore Solutions Corp. (GSC)

Toronto, Canada

+1 647 237 7744 (direct or WhatsApp)

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2937675/FRANCE_treefree_core_aio_tfx_rail_acm_200.jpg