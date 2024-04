TREEFROG PRÉSENTE LES DONNÉES DE SON PROGRAMME DE THÉRAPIE CELLULAIRE POUR LA MALADIE DE PARKINSON LORS DE LA RÉUNION ANNUELLE DE L'AMERICAN ACADEMY OF NEUROLOGY

TreeFrog Therapeutics fait état de la première bioproduction d'une thérapie cellulaire pour la maladie de Parkinson dans un bioréacteur évolutif1

BORDEAUX, France, 15 avril 2024 /PRNewswire/ -- TreeFrog Therapeutics, une société de développement de thérapies cellulaires dont le programme principal porte sur la maladie de Parkinson, présente pour la première fois ses travaux lors de la réunion annuelle de l'American Academy of Neurology, qui se tient à Denver, Colorado, du 13 au 18 avril 2024.

La maladie de Parkinson est un trouble neurodégénératif complexe qui touche plus de 10 millions de personnes dans le monde et qui se caractérise par la perte progressive des neurones producteurs de dopamine dans le cerveau. Cette maladie débilitante se manifeste principalement par une série de symptômes moteurs tels que les tremblements, la rigidité et la bradykinésie, ainsi que par des symptômes non moteurs pouvant inclure des troubles cognitifs et des troubles de l'humeur. Les symptômes apparaissent généralement lorsque 60 à 80 % des neurones dopaminergiques sont déjà perdus, de sorte qu'une approche de médecine régénérative permettant de remplacer ces neurones présente un grand potentiel.

La présentation par affiche met en lumière l'approche unique de TreeFrog Therapeutics dans le développement d'une thérapie cellulaire prête à l'emploi avec des cellules souches pluripotentes induites (iPSC) en utilisant leur technologie propriétaire, C-Stem™, la première technologie d'encapsulation au monde conforme aux BPF pour l'amplification et la différenciation des cellules. Contrairement aux autres approches de thérapie cellulaire de la MP basées sur la transplantation de suspensions de cellules uniques, la technologie C-Stem™ combinée à des bioréacteurs standard permet de générer des microtissus neuronaux 3D injectables dans le cerveau et contenant des neurones dopaminergiques matures. Ce format unique a le potentiel d'améliorer la survie des neurones dopaminergiques après la transplantation.

« Je suis ravi de représenter l'équipe de TreeFrog spécialisée dans la maladie de Parkinson lors de notre première présentation à l'American Academy of Neurology. Nous avons développé une technologie unique au monde, C-Stem™, et avons ainsi réussi la première application des microtissus au format 3D qui s'est avérée efficace dans les modèles précliniques. Les résultats parlent d'eux-mêmes : un rétablissement complet du comportement a été observé 16 semaines après la transplantation en utilisant le format cellulaire 3D cryoconservé. Nous sommes impatients de continuer à présenter nos données à la communauté scientifique au fur et à mesure que nous avançons dans notre programme », a déclaré Kevin Alessandri, directeur de la technologie chez TreeFrog Therapeutics.

Détails de la présentation

Titre : Des microtissus neuronaux dérivés d'iPSC, produits en bioréacteur, contenant des neurones dopaminergiques, innervent le striatum et normalisent le comportement dans un modèle de rat atteint de la maladie de Parkinson

Auteur principal : Nicolas Prudon, présenté par Kevin Alessandri

Date : 15 avril, de 11 h 45 à 12 h 45

Affiche : P4 – Séance de présentation 4 ; présentation par affiche 3-007

www.treefrog.fr

1 Données internes. Affiche XXXX, réunion de l'American Academy of Neurology du 13 au 18 avril 2024

Contact

Rachel Mooney

Responsable de la communication

TreeFrog Therapeutics

[email protected]