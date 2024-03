TreeFrog's Chief Scientific Officer und Mitbegründer, Maxime Feyeux, präsentiert auf dem 23. Kongress der Japanese Society for Regenerative Medicine (JSRM)

- TreeFrog Therapeutics zeigt schnelle, anhaltende und vollständige motorische Erholung in präklinischen Modellen für das Zelltherapieprogramm zur Behandlung der Parkinson-Krankheit unter Verwendung der proprietären C-Stem™-Technologie[1].

BORDEAUX, Frankreich, 21. März 2024 /PRNewswire/ -- TreeFrog Therapeutics, ein Zelltherapie-Entwicklungsunternehmen mit seinem führenden Programm für die Parkinson-Krankheit, präsentiert heute auf dem 23. Kongress der Japanese Society for Regenerative Medicine in Niigata, Japan, seine neuesten Daten zur Parkinson-Krankheit.

Die Parkinson-Krankheit ist die zweithäufigste neurodegenerative Erkrankung, die durch den fortschreitenden Verlust von Neuronen im Mittelhirn und anderen Hirnregionen verursacht wird. Weltweit sind 10 Millionen Menschen von dieser schwächenden Krankheit betroffen, und es besteht ein dringender ungedeckter Bedarf, da derzeit nur eine symptomatische Behandlung verfügbar ist. Die Symptome treten in der Regel auf, wenn bereits 60 bis 80 % der dopaminergen Neuronen verloren gegangen sind, so dass ein Ansatz der regenerativen Medizin, der diese Neuronen ersetzen kann, ein großes Potenzial hat.

Der einzigartige Ansatz von TreeFrog Therapeutics verwendet induzierte pluripotente Zellen (iPSC), die exponentiell vermehrt und dann unter Verwendung einer proprietären Plattform, C-Stem™, in dopaminerge Neuronen in einem geschlossenen System differenziert werden.

„Die präklinischen Ergebnisse, die wir präsentieren, zeigen eine schnelle, anhaltende und vollständige motorische Erholung nach 8 Monaten, und wir freuen uns darauf, in die klinische Phase einzutreten. C-Stem gewährleistet die Amplifikation pluripotenter Stammzellen mit 98 % Lebensfähigkeit und erhält die genomische Integrität. In demselben System differenzieren wir neurale 3D-Mikrogewebe, die reife dopaminerge Neuronen enthalten, was im Gegensatz zu anderen Zelltherapieansätzen steht, die auf der Transplantation einzelner Zellsuspensionen beruhen. Das Mikrotissue-Format hat viele Vorteile, darunter eine bessere Reproduzierbarkeit und eine bessere Qualitätskontrolle, da die Chargenfreigabe auf einer für den Wirkmechanismus relevanten Dopaminquantifizierung basiert" erklärt Maxime Feyeux, Chief Scientific Officer, TreeFrog Therapeutics.

Einzelheiten der Präsentation

Titel: Scaling-up iPSC-based cell therapies: real-world processes with biomimetic C-Stem technology

Sitzung: Poster 9 „Nerven 1" / Präsentationsnummer: P-08-4

Datum und Uhrzeit: 21. März (Donnerstag) 16:20-17:10

Veranstaltungsort: Plakatausstellung in der Toki Messe , Ausstellungshalle 1F

TreeFrog Therapeutics ist ein Biotech-Unternehmen, das Millionen von Patienten den Zugang zu Zelltherapien ermöglichen soll. Es bringt Biophysiker, Zellbiologen und Bioproduktionsingenieure zusammen, um die Herausforderungen der Industrie zu bewältigen – die Herstellung und Differenzierung von Qualitätszellen in noch nie dagewesenem Ausmaß und auf kostengünstige Weise. Um die Mission von Zelltherapie für alle zu verwirklichen, hat TreeFrog sowohl eigene therapeutische Programme als auch Partnerschaften mit führenden Biotech- und Industrieunternehmen in anderen Bereichen.

[1] Daten auf Datei. Poster P-08-4, Japan Society of Regenerative Medicine Annual Meeting 21.-23. März 2024

