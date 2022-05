Treffen Sie sich mit SIMCom, dem weltweit führenden Anbieter von IoT-Mobilfunkmodulen und -Lösungen auf der Embedded World 2022

Seit seiner Gründung im Jahr 2002 ist SIMCom führend in der Branche und bietet eine vollständige Palette von Mobilfunk- und GNSS-Modulen und -Lösungen an, darunter 5G, LTE-A, C-V2X, eMTC(CAT-M1), NB-IoT, FDD/TDD-LTE, WCDMA/HSPA/HSPA+, CDMA 1xRTT/EV-DO, GSM/GPRS/EDGE. Mit konsequenter technologischer Innovation, strengen Qualitätskontrollen, leistungsstarken Lieferkapazitäten und außergewöhnlichen Dienstleistungen hat SIMCom insgesamt 300 Mio. Sendungen ausgeliefert und mehr als 100 000 Kunden in 180 Ländern und Regionen beliefert. Die Produkte von SIMCom finden breite Anwendung in Branchen wie Smart City, Smart Payment, Smart Automotive, Smart Grids, Smart Manufacturing, Smart Health Care und Smart Agriculture etc.