-Treon Flow ofrece una continuidad perfecta para Amazon Monitron al tiempo que optimiza el mantenimiento predictivo para grandes flotas de activos

DALLAS, 20 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Treon Inc, líder en soluciones para la industria inteligente basadas en IA, anunció hoy una ruta de continuidad sin interrupciones para los usuarios de Amazon Monitron, lo que ayuda a las organizaciones a proteger sus inversiones existentes en monitoreo de condiciones al tiempo que avanzan hacia la próxima generación de mantenimiento predictivo impulsado por IA.

Amazon Monitron migration to Treon Flow

Desarrollado sobre las tecnologías centrales de Amazon Monitron adoptadas en 2025, Treon Flow ofrece una ruta de migración sencilla, suscripciones con descuento y capacidades mejoradas de mantenimiento predictivo, conservando la experiencia, los procesos y las metodologías de trabajo que los usuarios de Amazon Monitron ya conocen y en los que confían.

A medida que las empresas industriales buscan reducir el tiempo de inactividad, mejorar la fiabilidad de los activos y operar flotas más grandes de manera más eficiente, Treon Flow ofrece una potente solución de mantenimiento predictivo basada en IA, optimizada para la manipulación de materiales y los activos auxiliares de planta. Al mismo tiempo, mantiene la simplicidad y la facilidad de uso que convirtieron a Amazon Monitron en una de las plataformas de monitorización de estado más utilizadas en entornos de manipulación de materiales.

"Amazon Monitron ayudó a muchas organizaciones a dar sus primeros pasos hacia el mantenimiento predictivo escalable", afirmó Tom Nordman, vicepresidente sénior de Marketing y Ventas de Treon. "Queremos que esos clientes sigan cosechando éxitos. Por eso, ofrecemos una ruta de migración sencilla y suscripciones a Treon Flow con descuento, minimizando tanto los costes como las interrupciones. Nuestro objetivo es proporcionar una plataforma moderna, ágil y en constante evolución para las operaciones de mantenimiento durante los próximos años".

Treon Flow y la ruta de continuidad de Amazon Monitron se presentarán en PACK EXPO International del 18 al 21 de octubre de 2026 en McCormick Place, Chicago, Illinois. Los visitantes podrán ver Treon Flow en acción y conocer la ruta de migración sin interrupciones hacia el mantenimiento predictivo basado en IA. El stand de Treon es el S-3196.

Amazon Monitron vs. Treon Flow

Amazon Monitron se lanzó en 2020 para detectar comportamientos anómalos en maquinaria industrial y permitir el mantenimiento predictivo. La plataforma ayudó a Amazon a reducir el tiempo de inactividad no planificado en sus centros de distribución en casi un 70 %. Durante sus primeros 18 meses de funcionamiento, Amazon Monitron ayudó a los centros de distribución a evitar aproximadamente 7.300 problemas de equipo confirmados en 88 instalaciones en todo el mundo, lo que contribuyó a entregas más puntuales a los clientes.

Tras adoptar las tecnologías principales de Amazon Monitron, Treon ha desarrollado Treon Flow, una solución integral de mantenimiento predictivo basada en IA, diseñada específicamente para grandes flotas de activos, incluidos sistemas de transporte y equipos auxiliares.

Treon Flow amplía las funcionalidades de Amazon Monitron con una detección de fallos más precisa, análisis de IA mejorados, visibilidad visual del estado de los activos en toda la planta, gestión de flujos de trabajo optimizada, informes más flexibles y una usabilidad modernizada. El resultado es una solución que no solo conserva la simplicidad que valoran los usuarios, sino que también ayuda a los equipos de mantenimiento a reducir aún más el tiempo de inactividad no planificado, mejorar la eficiencia y obtener una mayor comprensión operativa de sus instalaciones.

Acerca de Treon

Treon es líder mundial en soluciones de industria inteligente basadas en IA, que ayudan a las empresas a mejorar la productividad, la visibilidad operativa y la sostenibilidad a largo plazo. Sus soluciones de mantenimiento predictivo totalmente integradas combinan análisis avanzados de IA, una experiencia de usuario optimizada para dispositivos móviles, flujos de trabajo automatizados y monitorización inalámbrica de vibraciones, todo ello ofrecido como un servicio gestionado con precios de suscripción escalables. Treon opera en Finlandia, Francia y Estados Unidos, y presta servicio a más de 200 clientes en todo el mundo en los sectores de fabricación, manipulación de materiales y logística. Más información en Treon.