Treon Flow propose aux utilisateurs d'Amazon Monitron une transition en douceur qui optimise la maintenance prédictive des grands parcs d'équipements

DALLAS, 20 août 2026 /PRNewswire/ -- Treon Inc., leader dans le domaine des solutions industrielles intelligentes intégrant nativement l'IA, a annoncé aujourd'hui une transition fluide pour les utilisateurs d'Amazon Monitron, qui permet aux entreprises de protéger leurs investissements existants dans les dispositifs de surveillance de l'état des équipements tout en évoluant vers la prochaine génération de maintenance prédictive basée sur l'IA.

Amazon Monitron migration to Treon Flow

S'appuyant sur les technologies clés d'Amazon Monitron adoptées en 2025, Treon Flow offre un parcours de migration simplifié, des abonnements à tarif réduit et des capacités de maintenance prédictive améliorées, tout en préservant l'expérience de maintenance, les processus et les méthodes de travail que les utilisateurs d'Amazon Monitron connaissent déjà et auxquels ils font confiance.

Alors que les entreprises industrielles cherchent de plus en plus à réduire les temps d'arrêt, à améliorer la fiabilité de leurs installations et à exploiter plus efficacement des parcs de plus grande envergure, Treon Flow fournit une solution performante de maintenance prédictive fondée sur l'IA, optimisée pour les équipements de manutention de matériaux et les équipements auxiliaires. Cette solution conserve par ailleurs la simplicité et la facilité d'utilisation qui ont contribué à faire d'Amazon Monitron l'une des plateformes de surveillance de l'état des équipements les plus largement déployées du secteur dans les environnements de manutention.

« Amazon Monitron a aidé de nombreuses entreprises à faire leurs premiers pas vers la maintenance prédictive évolutive », déclare Tom Nordman, vice-président directeur chargé du marketing et des ventes chez Treon. « Nous souhaitons que ces clients continuent de profiter d'une telle réussite. C'est pourquoi nous proposons un processus de migration simplifié et des abonnements à Treon Flow à prix réduit, afin de limiter au maximum les coûts comme les perturbations. Notre objectif pour les années à venir est de faciliter le déploiement des opérations de maintenance dans un environnement moderne, agile, capable de s'adapter en permanence. »

Treon Flow et la transition pour les utilisateurs d'Amazon Monitron seront présentés lors du salon PACK EXPO International, qui se tiendra du 18 au 21 octobre 2026 au McCormick Place de Chicago, dans l'Illinois. Les visiteurs pourront y découvrir Treon Flow en action et en savoir plus sur le parcours de migration fluide vers une maintenance prédictive basée sur l'IA. Treon exposera sur le stand S-3196.

Amazon Monitron et Treon Flow

Amazon Monitron a été lancé en 2020 afin de détecter les anomalies de fonctionnement des machines industrielles et d'assurer la maintenance prédictive. Grâce à cette plateforme, Amazon a réduit de près de 70 % les temps d'arrêt imprévus dans ses centres de distribution. Au cours de ses 18 premiers mois d'activité, Amazon Monitron a permis aux centres de distribution d'éviter environ 7 300 problèmes d'équipement confirmés sur 88 sites à travers le monde, contribuant ainsi à des livraisons plus rapides aux clients.

Depuis que la société Treon a adopté les technologies clés d'Amazon Monitron, elle a fait évoluer Treon Flow pour en faire une solution complète de maintenance prédictive fondée sur l'IA, spécialement conçue pour les grands parcs d'équipements, notamment les systèmes de convoyage et les installations auxiliaires.

Treon Flow enrichit Amazon Monitron en proposant une détection des pannes plus précise, des analyses par IA améliorées, une visibilité concrète sur l'état des équipements à l'échelle du site, une gestion optimisée des flux de travail, des fonctionnalités de suivi plus souples et une ergonomie modernisée. Il en résulte une solution qui non seulement préserve la simplicité tant appréciée par les utilisateurs, mais aide également les équipes de maintenance à réduire encore davantage les temps d'arrêt imprévus, à accroître leur efficacité et à avoir une meilleure vue d'ensemble des opérations sur l'ensemble de leurs installations.

À propos de Treon

Treon est un leader mondial dans le domaine des solutions industrielles intelligentes basées sur l'IA, qui aide les entreprises à améliorer leur productivité, leur visibilité opérationnelle et leur durabilité à long terme. Ses solutions de maintenance prédictive entièrement intégrées proposent des analyses avancées fondées sur l'IA, une expérience d'utilisation axée sur le mobile, des flux de travail automatisés et une surveillance sans fil des vibrations sous la forme d'un service géré avec tarification évolutive des abonnements. Présente en Finlande, en France et aux États-Unis, la société Treon compte plus de 200 clients à travers le monde dans les secteurs de la fabrication, de la manutention de matériaux et des centres logistiques. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Treon.