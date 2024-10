Treon renforce la sécurité de l'information en obtenant la certification ISO 27001

TAMPERE, Finlande, 17 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Treon, une société technologique spécialisée dans la connexion des systèmes de technologie opérationnelle (OT) dans l'IoT massif, est fière d'annoncer qu'elle a obtenu la certification ISO 27001 pour son système de management de la sécurité de l'information (SMSI). ISO 27001 est la norme la plus connue au monde et reconnue internationalement pour les SMSI, elle est délivrée par un auditeur agréé.

Treon granted ISO 27001 certification

Pour obtenir cette certification, le système de management de la sécurité de l'information de Treon a satisfait à des exigences strictes en matière de confidentialité, d'intégrité et de disponibilité de l'information grâce à l'application d'un processus efficace de gestion des risques. Cette réalisation témoigne de l'engagement de Treon en matière de management de la sécurité de l'information.

« Dans un paysage technologique en évolution rapide, où le développement de l'IA s'accélère et où la cybercriminalité devient de plus en plus sophistiquée, il est essentiel pour les organisations de faire face de manière proactive aux menaces émergentes », a déclaré Ismo Manninen, directeur technique chez Treon. « L'obtention de la certification ISO 27001 démontre non seulement notre engagement à protéger nos actifs informationnels, mais garantit également que nous sommes bien préparés à faire face aux tendances actuelles en matière de cybersécurité. »

La certification ISO 27001 n'est que l'une des nombreuses certifications obtenues par Treon pour garantir le respect constant des normes les plus reconnues, reflétant l'engagement de Treon en faveur de l'excellence et de l'amélioration continue. Grâce à cette certification, Treon est mieux placée pour identifier et atténuer les risques, garantissant ainsi que ses opérations restent sûres et résilientes face aux menaces qui pèsent sur la sécurité de l'information. Cela permet à Treon d'instaurer une plus grande confiance avec ses clients et de renforcer sa position de partenaire fiable et tourné vers l'avenir. Avec des leaders mondiaux dans leurs domaines respectifs dans le portefeuille de Treon, l'entreprise s'engage à maintenir ces normes et à assurer la qualité pour ses clients.

À propos de Treon

Treon est une entreprise technologique de premier plan dont la mission est d'aider les entreprises à améliorer leurs opérations physiques grâce à Treon Connect, une plateforme conçue pour améliorer l'efficacité opérationnelle. Treon Connect permet aux entreprises de prolonger la durée de vie des machines, de surveiller l'état des actifs, d'augmenter la productivité et d'assurer la sécurité. Au service de divers secteurs, Treon aide les entreprises à tirer parti de l'automatisation fondée sur les données pour obtenir de meilleurs résultats. Avec des centaines de clients dans le monde entier, y compris des dizaines de grandes entreprises, Treon est réputée pour fournir des produits sécurisés et personnalisés qui s'intègrent parfaitement dans les solutions d'entreprise. La mission de Treon est d'aider les entreprises à obtenir des résultats mesurables en améliorant la productivité, en renforçant la visibilité opérationnelle et en réduisant l'impact sur l'environnement dans tous les processus.

Demandes de renseignements de la part de la la presse

Samah Zain, responsable principal de la croissance

[email protected]

+358-505507331

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2532259/Treon_Oy_ISO_27001.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2519328/Treon_Logo.jpg