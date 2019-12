Três brasileiros vencem desafio latino-americano de histórias de ciência promovido pela Johnson & Johnson

SÃO PAULO, 17 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Johnson & Johnson premiou três brasileiros entre os cinco ganhadores do Champions of Science Storytelling Challenge. O anúncio foi feito pela companhia durante a Reunião Regional da UNESCO, que comemorou os 70 anos da entidade na América Latina e no Caribe. Além de celebrar os vencedores, o evento contou com um painel para discutir a importância de engajar mais promotores da ciência em todo o mundo. Entre os projetos do Brasil estão temas como disfunção erétil, plástico biodegradável e monitoramento personalizado de pacientes diabéticos.

"Contar as histórias dos cientistas, chamando atenção para o que os motiva e como enfrentam desafios complexos, humaniza a ciência. Tornar o trabalho científico mais acessível cria oportunidades para as pessoas entenderem seu poder de transformação ", afirma Seema Kumar, Vice-Presidente de Comunicação para Inovação, Saúde Global e Políticas Públicas da Johnson & Johnson. "A iniciativa também pode inspirar jovens da região a seguirem carreiras que ajudarão a mudar a trajetória da saúde na humanidade", completa.

O Desafio recebeu aproximadamente 100 inscrições de cientistas de 17 países da América Latina e Caribe. Um comitê independente de cientistas e jornalistas selecionou os vencedores que receberão um prêmio de US$ 5.000 em dinheiro e terão suas histórias publicadas com visibilidade internacional.

Conheça abaixo os vencedores:

Dra. Maria Elena de Lima (Brasil) – descreveu como um peptídeo derivado da toxina de uma espécie de aranha vem sendo usado para criar um tratamento para a disfunção erétil. Ela é professora e pesquisadora do Instituto de Ensino e Pesquisa da Santa Casa de Belo Horizonte (MG), da Universidade Federal de Minas Gerais, da Fundação Ezequiel Dias de Belo Horizonte e da Biofarmacêutica Biozeus.

Dra. Vilásia Guimarães Martins (Brasil) - relatou sua busca por criar um plástico biodegradável inovador para ajudar a reduzir a poluição. Ph.D. em Ciência e Engenharia de Alimentos, ela também é professora e pesquisadora da Universidade Federal do Rio Grande (RS).

M.Sc. Rafael Teixeira Sousa (Brasil) – descreveu sua pesquisa sobre o uso da inteligência artificial para personalizar o monitoramento de pacientes diabéticos e reduzir complicações da doença. Teixeira é doutorando pela Universidade Federal de Goiás (GO).

Daniel Obregón Valencia (Peru) - relatou sua investigação sobre como o carvão ativado produzido a partir de Buriti pode remover metais pesados da água . Profissional químico da Universidade Pontifícia Católica do Peru, Valencia atua junto ao Grupo de Pesquisa sobre Metodologias Aplicadas ao Controle Ambiental e Eficiência Energética.

M.Sc. Ing. Ana Del Hierro ( Equador ) - descreveu sua busca por invertebrados que podem degradar resíduos orgânicos ou plásticos, utilizando-os como uma ferramenta para fechar o ciclo de nutrientes da natureza e transformar o problema do excesso de resíduos em uma oportunidade de criar insumos para a indústria. Ela é pesquisadora do Instituto Nacional de Biodiversidade do Equador .

