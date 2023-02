Três dicas indispensáveis para quem quer garantir aquele "glow" na pele

Espuma de limpeza vira tendência de produto para o primeiro passo do skincare

SÃO PAULO, 28 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- Seja para uma festa ou para o dia a dia mesmo, a make perfeita só vem quando a pele está bem cuidada. Dermotivin®, marca que conta com uma grande variedade de linhas, também se diferencia em seus formatos, com sabonetes em barra, sabonetes líquidos e espumas de limpeza. E para te ajudar com uma rotina de skincare rápida e prática, a marca preparou algumas dicas para te ajudar a conquistar a pele dos sonhos.

Dica número 1: Nunca durma de maquiagem

No dia a dia, há diversas impurezas que se depositam sobre a pele como poluentes em geral e agentes infectantes1. Por isso, é muito importante fazer a limpeza adequada e remover a maquiagem antes de ir dormir. Para te ajudar com uma rotina de skincare rápida e prática, Dermotivin® possui uma linha de sabonetes faciais indicados para promover a limpeza profunda da pele2.

Dica número 2: Use a abuse da espuma de limpeza no primeiro passo do skincare

O sabonete em espuma já virou tendência: além de proporcionar uma limpeza efetiva, a suavidade do produto em contato com a pele é apaixonante. Dermotivin® possui uma espuma para cada tipo de pele, todas com textura cremosa e macia, boa espalhabilidade e cosmética agradável. Além disso, basta apertar o pump uma vez para ter uma experiência completa na pele!3

Se a pessoa tem tem pele seca ou sensibilizada, Espuma de Limpeza4 Dermotivin® Soft é uma solução eficaz, com fórmula capaz de limpar a pele sem irritar, proporcionando a sensação de maciez tão agradável ao toque O produto conta com tecnologia Soft Complex que forma um filme protetor com ingredientes umectantes para ajudar a manter a hidratação da pele.

Para quem tem a pele mista ou oleosa, Espuma de Limpeza Dermotivin® Original promove ação higienizadora de forma equilibrada, corrigindo o brilho e a oleosidade da pele sem ressecá-la, além de remover partículas de poluição. 130ml rendem aproximadamente 180 aplicações.3

Já para quem tem a pele muito oleosa, Espuma de Limpeza Dermotivin® Oil Control promove limpeza refrescante, com textura cremosa e macia. A aplicação é muito fácil – colocar, espalhar e retirar da pele é simples. Além disso, possui efeito adstringente e conta com o complexo seborregulador com controle da oleosidade por até 10h, redução de brilho e efeito matificante4

A sugestão da marca para a pele acneica também é extremamente potente. A fórmula de Espuma de Limpeza Dermotivin® Salix possui ácido salicílico, substância que proporciona limpeza profunda dos poros combatendo a acne5, O produto possui ação secativa antiacne desobstruindo os poros e agindo no combate aos cravos e espinhas.

Para saber qual a espuma de limpeza mais eficiente para o seu tipo de pele, procure a orientação de um dermatologista.

Dica 3. Hidrate-se por inteiro!

Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), "uma boa hidratação auxilia na manutenção do viço e da beleza da pele, além de manter a integridade da barreira protetora da pele e evitar problemas como descamação, ressecamento, envelhecimento precoce, irritações e infecções"6. A associação ainda lembra duas dicas importantes para manter a hidratação: escolher o hidratante correto para seu tipo de pele e beber bastante água!7

Agora que você já conferiu as dicas Dermotivin® para os cuidados com a saúde da pele, basta, aplicá-las com a devida orientação de um dermatologista. Não se esqueça, ainda, de se hidratar e organizar o passo a passo do seu skincare, lembrando que os produtos da marca já estão disponíveis nos principais e-commerces de todo o país.

Sobre a Galderma

A Galderma é a empresa líder na categoria exclusivamente dedicada à dermatologia, presente em aproximadamente 90 países. Fornecemos um portfólio inovador e baseado na ciência de marcas e serviços premium que abrangem todo o espectro do mercado de dermatologia em rápido crescimento, por meio de Estética Injetável, Dermocosméticos e Dermatologia Terapêutica. Desde nossa fundação em 1981, dedicamos nosso foco e paixão ao maior órgão do corpo humano – a pele – atendendo às necessidades individuais de consumidores e pacientes com resultados superiores em parceria com profissionais de saúde. Estamos avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entendemos que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida. Para mais informações: https://www.dermotivin.com.br/

