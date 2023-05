Três empresas globais concordam em dar suporte ao ecossistema da WEMIX PLAY

Tencent Cloud, Qroad e NEICON concordaram em dar suporte aos desenvolvedores do WEMIX PLAY

Incentivar desenvolvedores a lançar jogos de blockchain bem feitos no WEMIX PLAY

SEUL, Coreia do Sul, 17 de maio de 2023 /PRNewswire/-- O WEMIX PLAY, uma plataforma global de jogos em blockchain, está fazendo parceria com a Tencent Cloud, Qroad e NEICON para fornecer benefícios às empresas de jogos que embarcam jogos para o WEMIX PLAY. As empresas de jogos que desejarem integrar o WEMIX PLAY receberão descontos e suporte aprimorado quando utilizarem serviços de plataforma, incluindo marketing, operação, garantia de qualidade (QA), localização e soluções de servidores em nuvem.

A Tencent Cloud fornece serviços em nuvem a várias empresas de jogos em todo o mundo e oferecerá descontos em recursos de servidores para empresas de jogos que integram o WEMIX PLAY. A Qroad, que fornece um pacote de serviços de jogos tudo-em-um, o que inclui marketing, operação, QA e localização, está oferecendo um desconto de 10% para empresas de jogos se usarem o conjunto completo de serviços. As empresas que assinarem contratos de serviços de marketing com a NEICON, especializada em desempenho global e marketing de influência no campo de Web3, receberão assistência adicional no valor de até 15% do valor do contrato.

A Wemade está adotando várias abordagens para garantir mais jogos na plataforma e apoiará os desenvolvedores de jogos de várias maneiras para ajudá-los a lançar excelentes jogos em blockchain na WEMIX PLAY. A Wemade também está expandindo os seus negócios para apoiar desenvolvedores nacionais e globais, fazendo parceria com empresas que possuem experiência em projetos de infraestrutura global, incluindo empresas de suporte de segurança e tecnologia.

A "Tencent Cloud vem oferecendo o melhor serviço em nuvem para os principais jogos globais nos últimos anos", afirmou Jiannan Zhao, Diretor executivo do Centro da Ásia-Pacífico da Tencent Cloud International. "A parceria com a WEMIX PLAY é muito importante para nós, e apoiaremos os desenvolvedores com a plataforma global de jogos em blockchain com lançamentos de jogos bem-sucedidos com nosso conhecimento e experiências".

"A Qroad fornecerá um pacote completo exclusivo para os serviços gerais de jogos dos desenvolvedores, incluindo marketing, operações globais e QA", disse Howoong Gil, CEO da Qroad. "Apoiamos totalmente o ecossistema da WEMIX".

"Estamos entusiasmados com a parceria com a Wemade, a empresa líder em jogos na blockchain", afirmou Sunjin Lee, CEO e fundador da NEICON. "Usaremos nossa experiência para ajudar a lançar jogos na WEMIX PLAY com as melhores soluções de marketing possíveis".

"Mais usuários poderão experimentar os jogos em blockchain por meio de nossas parcerias globais", disse Henry Chang, CEO da Wemade.

Os jogos em Blockchain de diversos gêneros, incluindo MMORPG, SLG e SNG, estão sendo atendidos no WEMIX PLAY, a plataforma global de jogos em blockchain desenvolvida pela Wemade. Para mais informações, acesse o site oficial da WEMIX PLAY https://wemixplay.com/.

Sobre a Wemade

Reconhecida líder do setor em desenvolvimento de jogos com mais de 20 anos de experiência, a Wemade, com sede na Coreia, está liderando uma mudança única no setor de jogos, conforme o setor muda para a tecnologia blockchain. Por meio da subsidiária WEMIX, a Wemade tem como objetivo acelerar a adoção da tecnologia blockchain com a criação de um mega ecossistema baseado em experiências, orientado por plataforma e para serviços que oferece um amplo espectro de serviços da Web3 intuitivos, convenientes e fáceis de usar para todos.

FONTE Wemade Co., Ltd

