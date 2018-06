Trezeguet para o LaPresse: Marrocos a escolha certa para a Copa do Mundo 2026

MILÃO, 1 de junho de 2018 /PRNewswire/ -- Campeão do mundo em 1998 e em 2006 finalista pela França, David Trezeguet é alguém que entende de campeonatos mundiais de futebol. Em seu novo papel como um embaixador para o esporte, o antigo atacante do Juventus e do Mônaco vê a chance de o Marrocos sediar a Copa do Mundo 2026 como uma grande oportunidade.

Pergunta: Você acha que o Marrocos é a escolha certa para a Copa do mundo 2026?

Resposta: Certamente. Fui a este país muitas vezes como jogador e percebi a paixão do povo pelo futebol e seu conhecimento da história do futebol mundial. O Marrocos sempre produziu grandes jogadores, como Benatia, atualmente no Juventus.

P. Por que a FIFA deveria escolher o Marrocos?

R. O país é pequeno, bem servido em termos de transporte, com um clima ameno e favorável ao jogo. E existem alguns estádios magníficos. Eu joguei em Casablanca em 1998, pela França, a atmosfera era maravilhosa. E depois há a localização geográfica, ideal para facilitar a chegada dos fãs, permitindo que um maior número de espectadores assista aos jogos em uma hora decente.

P. Conceder a Copa do Mundo ao Marrocos teria um significado que vai além do aspecto puramente esportivo?

R. Seria uma grande festa para os fãs em um país experimentando extenso desenvolvimento. O Marrocos provou ser um candidato de credibilidade, sendo inovador e compacto. Isto poderia mandar uma forte mensagem ao mundo.

P. É a África a nova fronteira do futebol?

R. O Marrocos é um país onde todas as religiões e etnias sempre conviveram juntas. É a porta de entrada para a África. E que mensagem incrível seria a concessão da Copa do mundo a um país em pleno desenvolvimento, oferecendo estádios modulares, cuja capacidade pode ser reduzida após a Copa do mundo.

P. O Futebol e o esporte em geral unem pessoas em todo o mundo. Isto seria ainda mais evidente se a Copa do mundo vier a ser promovida pelo Marrocos?

R. Eu acredito no poder do futebol como um vetor de unidade entre os povos, uma fonte de desenvolvimento e um promotor de um espírito de celebração e convívio. Portanto, eu estou ainda mais convencido de que o Marrocos seria a escolha certa para a Copa do mundo 2026. Eu pediria às federações votantes que avaliem corretamente a pesada responsabilidade que terão.

