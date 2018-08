Tri Global Energy galardona al congresista estadounidense Jodey Arrington con el Premio al Liderazgo en Energía Eólica de 2018

DALLAS, 13 de agosto de 2018 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El congresista estadounidense Jodey Arrington (republicano por el distrito 19 de Texas) es el ganador de 2018 de la primera edición del Premio al Liderazgo en Energía Eólica de Tri Global Energy (Tri Global Energy Wind Leadership Award), el cual homenajea el compromiso con la explotación de la energía eólica y con las personas que dependen de los parques eólicos para mantener a su familia y a su comunidad.

"Me siento honrado de recibir este premio", declaró el congresista Arrington. "Texas Occidental es la capital de los alimentos, el combustible y la fibra de nuestro país. Me enorgullece que nuestra región lidere el país en la producción de energía renovable y de combustibles fósiles. Aprovechar el poder del viento en Texas Occidental no solamente ha proporcionado buenos empleos para las zonas rurales de Estados Unidos y ha ayudado a impulsar la economía de nuestro estado, sino que ha ampliado y diversificado nuestra producción de energía, lo cual sostendrá la independencia energética de nuestro país durante generaciones futuras".