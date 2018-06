TrialScope nomme Francine Lane au poste de vice-présidente de la transparence internationale

Plus de 50 pour cent des essais cliniques sont menés en dehors des États-Unis et il existe aujourd'hui près de 40 registres d'essais cliniques dans le monde. Les exigences concernant la divulgation ne sont pas systématiquement les mêmes, ce qui rend les efforts des sponsors en matière de gestion et de conformité difficiles, coûteux et très longs. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Lane sera chargée d'aider les clients à satisfaire et excéder les attentes actuelles en matière de divulgation mondiale, en leur donnant les moyens dont ils ont besoin pour répondre à toutes les exigences dans ce secteur en mutation.

« Nous commençons à ressentir une pression accrue, à la fois légale et éthique, en provenance d'organismes régulateurs et de groupes militants concernant la divulgation de résultats », a déclaré Lane. « Je suis ravie d'assumer ce rôle unique et d'aider les sponsors à gérer la divulgation plus efficacement dans le marché actuel et lorsque de nouvelles exigences surgissent. »

Lane consacrera également son temps à bâtir des relations avec des parties prenantes externes, dont des sponsors, des chercheurs, des organismes de réglementation ainsi que des défenseurs de la transparence et des patients afin d'aider à aligner les objectifs et les attentes de ces groupes, mais aussi contribuer à identifier des méthodes plus uniformes pour que les sponsors soient en conformité avec les normes du secteur.

« L'absence de système centralisé pour les exigences de divulgation mondiale signifie que les sponsors doivent consulter chaque registre séparément, ce qui requiert que des données différentes soient rapportées à des moments différents tout au long de l'essai dans des formats variés. Le manque d'uniformité rend la tâche de gestion et l'effort de conformité difficiles, coûteux et très longs pour les sponsors », a expliqué Thomas Wicks, responsable de la stratégie de l'entreprise chez TrialScope. « Chez TrialScope, nous nous sommes toujours engagés à améliorer les gains d'efficacité de la divulgation et à réduire le risque pour les sponsors. En ajoutant cette nouvelle fonction spécifique, nous faisons un effort supplémentaire pour fournir des services de transparence et de divulgation les plus complets pour nos clients. »

Avant d'assumer son rôle de vice-présidente de la transparence internationale, Francine était directrice de la gestion de produit chez TrialScope.

À propos de TrialScope

TrialScope réduit les complexités de la transparence des essais cliniques. Les solutions primées et éprouvées de TrialScope ont été mises en œuvre avec succès et rigoureusement testées dans les environnements les plus complexes et gèrent les divulgations de sponsors responsables de plus de 40 % des essais cliniques parrainés par le secteur et publiés sur clinicaltrials.gov. Les solutions axées sur le marché et l'expertise de la société permettent aux sponsors d'améliorer leur performance, d'atténuer les risques liés à la conformité et, en définitive, d'optimiser les gains d'efficacité grâce aux outils, à l'expertise et aux processus de gestion du cycle de vie du contenu clinique. Les technologies TrialScope sont proposées sur une plateforme de logiciel en tant que service (SaaS) prête pour validation et hébergée sur un nuage privé. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.trialscope.com

Contact médias :

Maggie Markert pour TrialScope

="file://10.86.178.63/Users/Andrew.Scharf/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/CJCFPDHI/mmarkert@0to5.com" rel="nofollow" target="_blank">mmarkert@0to5.com

(484) 574-1855

SOURCE TrialScope

Related Links

http://www.trialscope.com

http;//www.trialscopeinc.com