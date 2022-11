Triastek reçoit l'autorisation de la FDA pour un médicament imprimé en 3D destiné au traitement de la colite ulcéreuse

Troisième autorisation IND de la FDA pour un médicament imprimé en 3D pour Triastek

T21, un nouveau traitement potentiel capable de délivrer des médicaments ciblés sur le côlon

NANJING, Chine, 21 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Triastek, Inc. (« Triastek »), une entreprise mondiale de soins de santé qui est à l'avant-garde de l'impression 3D de produits pharmaceutiques grâce à sa technologie exclusive, le Melt Extrusion Deposition (MED®, dépôt par extrusion à l'état fondu), a annoncé aujourd'hui qu'elle a reçu l'autorisation de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour sa demande de nouveau médicament de recherche (IND) afin de lancer des études cliniques sur le médicament imprimé en 3D, T21, un traitement potentiel de la colite ulcéreuse.

« Nous sommes ravis d'avoir reçu l'autorisation de procéder à des essais cliniques de ce traitement potentiellement transformateur pour les patients », a déclaré le Dr Senping Cheng, fondateur et PDG de Triastek. « Il est difficile de retarder la libération des médicaments et d'administrer des formes pharmaceutiques orales dans le côlon. Le T21 offre donc une nouvelle option prometteuse pour les patients en permettant l'administration de médicaments spécifiques à un site et un effet localisé, ce qui atténue les effets secondaires potentiels de l'exposition systémique. Nous sommes impatients de faire progresser ce traitement en clinique et nous apprécions le soutien de la FDA. »

Le T21 est un nouveau traitement potentiel capable de délivrer des médicaments ciblés sur le côlon. Grâce à une forme galénique 3D unique, le T21 peut atteindre le segment ciblé du côlon du tractus gastro-intestinal, ce qui permet d'utiliser une dose de médicament inférieure à celle du médicament de référence, qui fournit une exposition systémique. Rendus possibles par l'impression 3D, des agents de radio-imagerie intégrés dans des composants spécifiques de la forme galénique ont été employés dans le développement précoce de la formulation pour évaluer et confirmer la localisation de la libération du médicament dans le tractus gastro-intestinal. Ce nouveau procédé peut être utilisé dans le développement de futurs médicaments ciblant des segments spécifiques du tractus gastro-intestinal afin d'augmenter l'efficacité et le taux de réussite du développement de produits. La plateforme technologique des comprimés oraux à libération retardée et ciblant le côlon peut être utilisée non seulement pour le développement de médicaments à petites molécules, mais aussi pour les médicaments peptidiques.

Triastek avait déjà reçu l'autorisation de la FDA pour ses produits T19 et T20 pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde et des troubles cardiovasculaires et de la coagulation, respectivement. Triastek continue de démontrer la large applicabilité de sa technologie MED® par l'avancement de produits qui résolvent un large éventail de problèmes d'administration de médicaments dans de multiples domaines thérapeutiques.

À propos de Triastek

Triastek, Inc. est une entreprise mondiale de soins de santé, qui développe des médicaments grâce à une technologie d'impression 3D exclusive et pionnière. Triastek se consacre à révolutionner le développement et la fabrication de produits pharmaceutiques et à débloquer la prochaine génération de médecine grâce à la technologie d'impression 3D. Sa technologie de pointe, appelée Melt-Extrusion Deposition (MED®, dépôt par extrusion à l'état fondu), facilite le développement de médicaments dans une construction en couches pour permettre une libération contrôlée et précise des traitements. Cette conception optimisée du traitement permet de contrôler le moment, l'endroit et la quantité de médicament libéré dans l'organisme, garantissant ainsi une administration plus ciblée et plus efficace.

À propos du Melt-Extrusion Deposition (MED®)

L'impression 3D Melt-Extrusion Deposition (MED®) est une technologie de fabrication additive de bout en bout qui convertit en continu des matières premières en poudre en états ramollis/fondus, suivis d'un dépôt précis couche par couche pour produire des objets aux structures géométriques bien conçues.

