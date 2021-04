Tribal Credit levanta $34.3 millones para impulsar su crecimiento en México y apoyar a las pymes en mercados emergentes.

SAN FRANCISCO, 21 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- Tribal Credit , una fintech de pagos especialmente diseñada para pequeñas y medianas empresas en mercados emergentes, anunció hoy el cierre de una Serie A combinada con una ronda de deuda de $34.3 millones.

La inversión fue liderada por QED Investors y Partners for Growth (PFG). Asimismo, los inversionistas existentes BECO Capital, Global Ventures, OTG Ventures y Endure Capital se unieron a la ronda, junto con el nuevo inversionista, Endeavour Catalyst.

Como parte de la inversión, Tribal recibió $3 millones de Stellar Development Foundation, una organización sin fines de lucro que apoya el desarrollo y crecimiento de la red blockchain de código abierto de Stellar. Su inversión facilitará el desarrollo de los productos blockchain de Tribal y la integración en la red Stellar.

La actual pandemia de COVID-19 ha acelerado la transición de muchas empresas a digitalizarse, y conjuntamente, a ejecutar pagos y gastos en línea. Sin embargo, a pesar de la incremental necesidad de realizar pagos B2B internacionales de forma digital, muchas pymes han encontrado aún más difícil obtener aprobación de tarjetas corporativas tradicionales.

Utilizando un proceso de aprobación patentado basado en inteligencia artificial, Tribal Credit no sólo proporciona tarjetas corporativas físicas y virtuales para pymes , sino que también ofrece una plataforma digital que permite a los fundadores y directores financieros gestionar el gasto de sus equipos distribuidos.

Cada año, 62 millones de pymes latinoamericanas transaccionan a nivel mundial; un mercado que representa una oportunidad de $15 mil millones, encabezada por México, el mercado más grande de Tribal Credit.

"Esta ronda nos permite acelerar nuestro crecimiento en México y ayudar a la nueva generación de pymes que impulsan la economía mexicana a liberarse de las barreras financieras locales", dijo el director ejecutivo de Tribal Credit, Amr Shady.

"Hemos invertido mucho en nuestro producto durante el año pasado. Somos la primera empresa de nuestra categoría en LatAm, con un conjunto diverso de productos para pymes que incluye tarjetas corporativas, pagos electrónicos y servicios de tesorería. Estamos increíblemente entusiasmados con el futuro que tenemos por delante en México y más allá".

"QED ha estado monitoreando de cerca los pagos y las necesidades crediticias de las pymes en mercados emergentes y Tribal ha demostrado ser un líder en América Latina", dijo Lauren Morton, socia de QED Investors. "En comparación con todos los demás que hemos visto en este mercado, Tribal tiene un aspecto diferenciado y un producto superior que satisface las necesidades de los clientes de una manera que ningún competidor puede igualar".

"Tribal ha tenido una fuerte tracción en México, habiendo sido adoptada por startups de rápido crecimiento en todo el país, incluyendo muchas empresas dentro de nuestro propio portafolio. A través de la combinación de un producto único y un equipo increíblemente talentoso y apasionado por resolver un problema real, no es de extrañar que Tribal se haya convertido rápidamente en un disruptor innovador en un mercado en auge".

Como empresa crediticia especializada en tecnología global, con amplia experiencia en la estructuración de líneas de depósito para fintech, PFG está proporcionando la línea de crédito. El Director General Armineh Baghoomian dijo: "El equipo de Tribal ha identificado una importante necesidad insatisfecha en México y desarrolló un producto atractivo para mejorar el acceso a los servicios financieros. Esperamos crecer con Tribal a medida que continúan su crecimiento en México y en los mercados emergentes de todo el mundo". Además del financiamiento del fondo global de PFG, este invertirá conjuntamente con su Fondo de Préstamos para el Crecimiento en América Latina en asociación con IDB Invest de Desarrollo y SVB Financial Group, la empresa matriz de Silicon Valley Bank.

El director de operaciones de Tribal Credit, Duane Good, dijo: Nuestra ronda de financiamiento Serie A nos ayudará a escalar nuestro negocio de forma más rápida, acelerar nuestro crecimiento en México y continuar nuestra misión de mejorar la inclusión financiera. Estamos posicionados de manera única para servir a startups y pymes de alto crecimiento transaccionando, tanto local, como globalmente. Ofrecemos tarjetas de negocios Visa emitidas localmente, así como tarjetas internacionales en dólares. Nuestros clientes se beneficiarán de tarifas más bajas y una exhaustiva aceptación en comercios".

Cientos de clientes en México están usando las soluciones de pago de Tribal Credit, incluyendo Minu, una startup de anticipos de nómina; Fairplay, una plataforma de financiamiento para e-commerce; SLM, una empresa líder de soluciones tecnológicas en LatAm; Ben & Frank, una óptica en línea y una de las empresas e-commerce más importantes del país.

Como parte del crecimiento, Tribal Credit está buscando cubrir diversas vacantes ubicadas en México . "Estamos emocionados de incrementar el equipo actual en México con más personas talentosas en diversas funciones", dijo Duane.

La compañía con sede en San Francisco recibió anteriormente $7.8 millones en una serie de rondas semilla, ascendiendo a un monto total levantado de $42.1 millones. Tribal Credit también participó en el programa Fintech Fast Track de Visa, el cual lo une a un grupo élite de fintechs y acelera su integración con la red global de pagos de Visa.

La versión beta de Tribal Credit se lanzó en diciembre de 2019, ofreciendo tarjetas corporativas, así como una plataforma de gestión de gastos para startups y pymes en mercados emergentes. La creciente demanda de mejores experiencias de banca en línea B2B a raíz de la pandemia, motivó a la compañía a expandir sus productos de pagos y financiamiento. Por lo tanto, la empresa lanzó Tribal Pay, un producto que ayuda a los clientes a liquidar compras sin tarjeta y beneficiarse de condiciones de pago extendidas.

Con amplia experiencia en las principales empresas tecnológicas e instituciones financieras globales, el equipo ejecutivo de Tribal Credit está formado por emprendedores en serie, científicos de datos y ejecutivos de fintech que han construido y escalado startups tanto en EE.UU como en mercados emergentes.

El director ejecutivo, Amr Shady, es también fundador de TA Telecom, una startup de pagos de telecomunicaciones con operaciones en seis mercados emergentes. El director de operaciones, Duane Good, fue vicepresidente ejecutivo de HSBC y miembro fundador de eCapital Financial y MBNA International. Mark Graves, director de cumplimiento, trabajó anteriormente en Marqeta Inc., Silicon Valley Bank y la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA). Mohamed Elkasstawi, director de estrategia, fundador de ZK Capital, una empresa de investigación de blockchain. Omar Kamal, director de ciencia de datos, trabajó anteriormente Mentor Graphics, IBM, Lucent Technologies y HP. Y finalmente, Ehab Zaghloul, director de investigación científica, es también cofundador de ZK Capital.

Acerca de Tribal Credit

Tribal Credit es una empresa de tecnología financiera creada para pymes de mercados emergentes que buscan la mejor manera de pagar los gastos comerciales y optimizar su gestión financiera. La startup con sede en San Francisco ofrece métodos de pago modernos como tarjetas corporativas Visa virtuales y físicas en múltiples monedas, y una poderosa plataforma de administración de gastos para rastrear y controlar los gastos, todo en una óptima interfaz. Fundado por emprendedores en serie, científicos de datos y ejecutivos de fintech, Tribal Credit tiene la misión de impulsar el crecimiento de las pymes en los mercados emergentes para cerrar la brecha de inclusión financiera corporativa en pagos y financiamiento. Tribal Credit cuenta con el respaldo de QED Investors, Partners for Growth, BECO Capital, Global Ventures, SDF, Endure Capital, 500 Startups, Endeavour Catalyst y OTG Ventures. La empresa también forma parte del Programa Visa Fintech Fast Track entre un grupo élite de fintechs.

Acerca de QED Investors

QED Investors es una firma de capital de riesgo boutique líder a nivel mundial con sede en Alexandria, VA, cuya tesis tiene un énfasis en empresas de servicios financieros disruptivos en etapas iniciales en los EE. UU., Reino Unido, América Latina y el sudeste asiático. QED Investors se dedica a construir grandes negocios y utiliza un enfoque práctico único que aprovecha las décadas de experiencia empresarial y operativa de nuestros socios, ayudando a sus empresas a lograr un crecimiento revolucionario. Las inversiones notables incluyen Credit Karma, ClearScore, Nubank, SoFi, Avant, Remitly, GreenSky, Klarna, Quinto Andar, Loft, Konfio, Creditas, AvidXchange, Current y Mission Lane.

Acerca de Partners for Growth

Partners for Growth (PFG) proporciona deuda personalizada para a empresas de crecimiento emergente con o sin financiamiento de capital privado a nivel mundial. Establecida como Partners for Growth en 2004, la estrategia de inversión de la empresa se remonta a mediados de la década de 1980 cuando los socios cofundadores administraron la práctica de préstamos de riesgo del banco de inversión en tecnología Hambrecht & Quist, comprado por JPMorgan Chase en 1999. Aprovechando décadas de experiencia dedicadas a este mercado, PFG estructuró líneas de crédito personalizadas para respaldar el crecimiento y la expansión, capital de trabajo, depósitos fintech y necesidades de financiamiento de adquisiciones para más de 200 empresas de cartera en todo el mundo desde su inicio. PFG lanzó su Fondo de Crecimiento para América Latina en 2020 con SVB Financial Group, la empresa matriz de Silicon Valley Bank, y BID Invest. Para más información, visite www.pfgrowth.com .

Contactos

Sara El-Khalili

Directora de Comunicaciones

Tribal Credit [email protected]

Ashley Marshall

Directora de Relaciones Públicas y Comunicaciones

QED Investors [email protected]

John Riordan

Jefe de Marketing

Partners for Growth [email protected]

FUENTE Tribal Credit

Related Links

https://www.tribal.credit



SOURCE Tribal Credit