Tribunal dos Estados Unidos decide em favor da Agility em caso de difamação da KGL

CIDADE DO KUWAIT, 7 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- Um tribunal estadual dos Estados Unidos manteve, na semana passada, a decisão de uma instância inferior em favor da Agility, em um caso que surgiu depois que uma carta-denúncia informou ao governo dos Estados Unidos sobre as relações comerciais existentes entre a KGL e entidades estatais iranianas.

O Tribunal Superior da Pensilvânia negou a apelação da KGL sobre o julgamento sumário da instância inferior em favor da Agility em um processo de difamação impetrado pela KGL em 2012. Ambas as empresas são prestadoras de serviços de logística que possuem contratos com o governo dos Estados Unidos.

Ao afirmar a extinção, o Tribunal Superior reconheceu que a conclusão do juízo de primeira instância de que "não havia questão genuína de fato material de que as alegações factuais...em relação aos vínculos da KGL com entidades iranianas eram substancialmente verdadeiras".

A decisão do Tribunal Superior da Pensilvânia é uma vitória para os direitos de denúncia e para a transparência nas contratações governamentais.

O Tribunal superior afirmou que as conclusões da instância inferior de que as cartas enviadas pela Agility, para vários agências e escritórios governamentais dos Estados Unidos, eram sobre assuntos de interesse público e que continham discurso político protegido, bem como informações sobre as relações da KGL com entidades iranianas que não estavam geralmente em litígio.

O juízo de primeira instância original rejeitou a reivindicação de 2018 da KGL, depois de decidir que a KGL não conseguiu demonstrar que havia sofrido prejuízos por causa das ações da Agility.

Sobre a AGILITY

A Agility é uma empresa global de logística com receita anual de US$ 5,1 bilhões e conta com 26.000 funcionários, em mais de 100 países. A empresa é uma das maiores prestadoras de serviços de frete e contratos de logística do mundo, além de ser uma líder e investidora em tecnologia para elevar a eficiência da cadeia de suprimentos. A Agility é uma pioneira nos mercados emergentes e uma das maiores proprietárias privadas e desenvolvedoras de serviços de armazenagem e polos de indústrias leves no Oriente Médio, na África e na Ásia. As subsidiárias da Agility prestam serviços de logística de abastecimento, serviços aeroportuários, gestão de imóveis e instalações comerciais, digitalização aduaneira e serviços remotos de infraestrutura.

