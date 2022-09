Trigg apresenta novo design para os cartões clássicos da fintech e uma nova cor: ROSA

Cartões institucionais ganham visual mais leve, limpo, moderno e novidade à pedido dos clientes

SÃO PAULO, 20 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A partir de agora, os clientes da Trigg têm novos modelos de cartões para escolher. O time de cartões institucionais - o verdinho e o grafite - estão de cara nova: mais modernos e minimalistas. Além disso, a fintech está lançando dentro dessa linha clássica, uma nova cor: o rosa.

"Aproveitamos o novo design, mais clean e moderno, para trazer o rosa como mais uma opção oficial para a nossa galera. A cor, que já era muito utilizada nas comunicações da Trigg e muito solicitada pelo nosso público, agora pode arrasar na carteira dos nossos clientes.", ressalta Wellington Alves, CEO da Trigg.

O lançamento dos cartões é mais uma ação da Trigg que procura se conectar com o melhor lado de cada cliente, trazendo produtos com os quais ele se identifica. Percebendo o interesse de seu público pelo universo dos games, séries e tecnologia, ela apostou nesse segmento e se tornou a única fintech geek com cartões oficiais da Warner, que atraem fãs de personagens como Batman, Superman, Mulher Maravilha, Arlequina, Joker, Friends - com duas opções de layout - e Scooby Doo.

"Entendemos que os cartões físicos estão presentes em diversos momentos do dia do nosso público, portanto oferecer modelos com design atraente, com os quais as pessoas sintam-se representadas é muito importante para nós. Quando visualmente nossos cartões se tornam objeto de desejo, conseguimos nos conectar, ainda mais, com os atuais e novos clientes.", ressalta o CEO.

Todos os cartões Trigg são da bandeira VISA, a preferida dos brasileiros, segundo a Pesquisa Nacional de Cartões de Crédito. Além disso, rendem cashback a cada compra, permitem que o cliente contrate produtos no app da Trigg, pague por aproximação, tenha cobertura internacional, cartão virtual e adicional, assistências e seguros e empréstimo em até um dia útil.

Os cartões podem ser adquiridos diretamente no app da Trigg. É só ir na store + do a pp , clicar na opção 'Cartões Trigg' e escolher o design. Para quem não é cliente, a emissão nas cores rosa, verde ou grafite também está disponível pelo app. Ao todo são 11 layouts para escolher, com diferentes cores e personagens. Além disso, cada cliente pode ter até 11 cartões ativos.

