Trigg disponibiliza RECARGAS para diversos serviços, que vão desde consultas médicas à games

Ifood, HBO Max, Playstation e Xbox estão entre as novidades.

As recargas podem ser usadas para presentear alguém e facilitam a gestão financeira, já que podem ser orçadas e contratadas diretamente no app da fintech

SÃO PAULO, 26 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A Trigg traz ao mercado novidades em seu produto: o Recarga Trigg. Agora, além das recargas de celular, os clientes podem fazer recargas de jogos online, consultas médicas, refeições, streaming e muito mais. O objetivo é concentrar diversos serviços em um único lugar: o App Trigg. Lá é possível contratar e simular os valores, ver as melhores ofertas, presentear alguém com as recargas e fazer a gestão do quanto está gastando com cada tema, tudo na palma da mão.

Entre a lista de novidades estão os seguintes serviços: NBA, DAZN, Liv Up, Outback, MCAfee, Evino, Microsoft 365, Playstation, Xbox, Minecoins, Steam, Tinder, Minecraft, Dr Consulta, HBO Max, Deezer e Ifood.

Com diversas opções de recargas para jogos, a Trigg, única fintech a levantar a bandeira geek, acompanha uma grande demanda do seu público e do mercado. Segundo a pesquisa da companhia de análise de jogos e eSports Newzoo, o mercado de jogos continuará crescendo nos próximos anos, ultrapassando US $200 bilhões ao final de 2023, seguindo a média estimada de alta de 7,2% entre 2019 e 2023 para US $204,6 bilhões.

"O serviço de recarga já é um sucesso para a recarga de celular, mas escutamos de nossos clientes outras necessidades como games e consultas médicas, algo totalmente inovador", afirma Wellington Alves, CEO da Trigg.

Ele ainda ressalta que as recargas de games vieram por meio de um acompanhamento de consumo. A Trigg percebeu que as pessoas querem ter um controle maior do que gastam nas plataformas de jogos, não só nos games que eles usam, mas naqueles que os filhos também jogam, por exemplo. "Além disso, criamos mais uma opção de conexão para o nosso cliente, já que ele pode utilizar as recargas para presentear!", enfatiza.

Com a solução, que está disponível para os clientes que utilizam Android, a Trigg viu a possibilidade de trazer uma experiência ainda melhor ao usuário. As recargas atreladas ao App da marca permitem que todos os serviços sejam concentrados em um único local: o App da Trigg, o que possibilita uma melhor gestão financeira.

FONTE Trigg

