Trigg é a fintech com o melhor relacionamento com clientes

Dentre as iniciativas da companhia, estão os ajustes em todos os canais de contato com os clientes, melhorando a experiência e proporcionando um rápido atendimento quando um cliente Trigg precisa de um help, seja de forma digital ou até mesmo quando existe a necessidade ou preferência do cliente falar com alguém do time. Uma das principais mudanças foi a de dar "voz" ao cliente, são pesquisas, canais abertos à comunicação e, principalmente, a análise e acompanhamento de um time com expertise em melhoria de fluxo, processos e experiência do usuário.

A Trigg é a única com índice de solução superior a 80%, esse marco é uma conquista da companhia como reconhecimento dos projetos e ajustes realizados para a valorização do cliente. Esse dado faz com que a Trigg supere empresas como Next, C6, Original, Inter e Nubank, que ficaram com 10pp em média descolados da posição da Trigg no Consumidor.Gov.

A empresa também tem melhorado mês a mês a sua reputação em outros canais de reclamação na internet, como Reclame aqui, passando de uma reputação regular para boa, de 2019 para 2020, e chegando a ótimo, agora em 2021. Além de todas as reclamações respondidas, única entre os principais concorrentes. A empresa mantém forte compromisso com os feedbacks nas redes sociais, revisão de processos e aperfeiçoamento e correções no seu app, é um trabalho contínuo.

"As fintechs chegaram ao mercado com o discurso de transformar a experiência do consumidor. Embora digitais, a ideia é tornarem-se mais próximas de seus clientes, com menos burocracia na resolução de problemas. Esse sempre foi um investimento da Trigg e a cada dia evoluímos para continuar a ser uma empresa parceira, que facilita a comunicação e o relacionamento com aqueles que escolhem a Trigg", comenta Wellington Alves, CEO da Trigg.

Respeito ao Cliente

Recentemente, a Trigg, junto a Kainos, empresa especializada em Customer Experience e soluções de atendimento, receberam o Prêmio Smart Customer 2021, na categoria Respeito ao Cliente. O prêmio visa reconhecer as práticas organizacionais que oferecem a melhor experiência aos clientes e colaboradores.

O reconhecimento veio por meio do case, em que foi montado um plano de ação com o intuito de melhorar os índices de NPS (Net Promoter Score - métrica sobre a probabilidade de um cliente de uma empresa recomendá-la para seus conhecidos) e TMA (Tempo Médio de Atendimento), e consequentemente, melhorar cada vez mais a experiência do cliente final no atendimento.

Como resultados, houve redução da TMA e aumento do nível de serviço. Recentemente o NPS está indicando um patamar de excelência e esse resultado é sentido na operação com os aumentos de clientes participando do Programa de Indicações da Trigg. No "Trigg Friends", além de indicar um amigo, que pode contribuir com a avaliação de crédito, o cliente ainda poderá receber até R$600 de cashback no mês por essas indicações, ao cumprir todas as regras do programa.

