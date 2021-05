Trigg lança cartão de crédito em homenagem ao seriado Friends

Este novo lançamento se conecta com a marca por meio da temática da amizade. Friends é uma série que gira em torno de um grupo de amigos que vivia no bairro de Greenwich Village, na ilha de Manhattan, na cidade de Nova York. "Esse é um tema que está presente em diversas ações da Trigg. Uma das nossas melhores formas de reter e atrair novos clientes tem sido nosso programa de indicação, o "Trigg Friends", em que o cliente pode indicar amigos e familiares e ganhar cashback. Estamos muito felizes em estampar nossos cartões com uma série que fez parte da vida de tanta gente!", comemora Juliana Almeida, Head de Marketing e Produtos da Trigg. Atualmente, com o programa de indicação, clientes da Trigg podem ter até R$600 de cashback. Somente este ano houve um crescimento de 140% de contas que vieram pelo Trigg Friends.

"Temos diversos fãs na nossa base que nos pediam mais um cartão temático, nossos lovers nas redes socais já sinalizavam o desejo de verem em seus plásticos algo que trouxesse uma homenagem à Friends. Não podíamos deixar de atender aos pedidos de quem representa a nossa marca no dia a dia em cada compra por aí. É essa conexão com o público que buscamos. Queremos oferecer aos nossos clientes mais um cartão que represente o melhor lado deles e que ainda possam presentear amigos, crush, familiares e filhos com um Cartão Adicional que irá marcar esse momento para sempre", ressalta Juliana.

O cartão dos Friends chega ao mercado aproveitando o "Friends: the reunion", que trouxe, novamente, o elenco principal da série para um episódio especial: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer. Friends foi produzida entre 1994 e 2005, com 10 temporadas e é considerada uma das séries mais influentes nos últimos anos. O especial será divulgado no streaming da Warner Bros., HBO Max, hoje, 27 de maio nos Estados Unidos. No Brasil, está previsto para junho, mês em que a plataforma estreia no país.

"A série Friends tem um papel importante ao conectar e estreitar laços entre as pessoas – e o HBO Max passa ser mais uma opção de acesso a conteúdos exclusivos da Warner Bros. Dessa forma, unir público e consumo em torno de uma série como Friends, enquanto também lançamos o novo streaming, significa se aproximar do dia a dia das pessoas. Das suas reais necessidades", comenta Marcos Mello, gerente geral no Brasil da Warner Bros. Consumer Products.

"Além do design especial, o cartão conta com diversos benefícios e inovações para que a experiência de pagamento seja ainda mais diferenciada, como a tecnologia de pagamento por aproximação e acesso às ofertas do Vai de Visa para os portadores cadastrados. Estamos muito felizes com essa parceria com a Trigg e estamos trabalhando para fazer com que a novidade seja um sucesso. É gratificante poder levar uma série tão emblemática e alegre para o momento de pagamento das pessoas", conta Eduardo Abreu, vice-presidente de Novos Negócios da Visa do Brasil.

A partir de hoje, 27 de maio, clientes da marca já podem sinalizar no aplicativo o interesse pelos novos plásticos e, assim, serem avisados em primeira mão quando estiverem disponíveis no app para venda. Já o lançamento para os novos clientes está previsto para o mês de junho, quando o episódio será exibido no Brasil.

"As artes ficaram tão incríveis que decidimos lançar dois modelos para a galera escolher qual representa mais o seu melhor lado fã. E tem muita coisa boa vindo para celebrar essa grande reunião de Friends, Trigg, Visa e Warner. Sentimos sinergia do seriado com a nossa marca, e não podíamos deixar de marcar história como o primeiro cartão de crédito de um dos maiores seriados do mundo", finaliza Juliana.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1520358/FRIENDS_CARTAO.jpg

FONTE Trigg

