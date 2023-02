Trigg patrocina a INTZ, uma das principais organizações de eSports da América Latina

Marca estampará os uniformes dos jogadores, livestreaming e tutoriais sobre finanças e investimentos

SÃO PAULO, 7 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Trigg, única fintech conhecida por levantar a bandeira geek desde o seu nascimento, em 2017, acaba de anunciar o patrocínio de uma das principais organizações de eSports da América Larina, a INTZ. A organização é o único clube de brasileiro pentacampeão do CBLOL, o Campeonato Brasileiro de League of Legends.

A Trigg estampará diversas ações promovidas pela INTZ, como o uniforme do time, livestreamings, tutoriais sobre investimentos e finanças, além de proporcionar descontos no e-commerce da INTZ para quem usar o cartão da fintech. As iniciativas acontecerão ao longo de 2023.

A ligação da Trigg com o universo geek e do esports é de longa data e exclusiva no universo das fintechs. Em 2017, a Trigg levantou a bandeira geek, com diversas ações-parceiras ligadas a esse universo, entre elas a participação da CCXP e a criação de um game dentro do App do cartão de crédito um mês antes do evento. Essa estratégia de participação na CCXP se manteve por três anos seguidos, impulsionando o lançamento de ações e produtos em parceria com a Warner Bros Consumer Products. A Trigg é a única do mercado com cartões exclusivos com a arte do Batman, Super-Homem, Mulher-Maravilha, Arlequina, Joker, Friends e Scooby-Doo.

"A Trigg tem uma história dentro desse universo. Este é um mercado estratégico para nós, temos muitos jovens que nunca tiveram relacionamento com uma instituição financeira e que buscam um primeiro parceiro de crédito. Queremos mostrar que a marca tem conexão com o território em que eles fazem parte e que podemos ajudá-los a viverem o seu melhor lado e apoiá-los na realização dos seus desejos e projetos, principalmente no que tange a Educação Financeira e o consumo neste universo", afirma Murilo Silvério, diretor de Marketing da Trigg.

O mercado de esportes eletrônicos deve movimentar no mundo US$ 1,3 bilhão (R$ 6,5 bilhões) esse ano, de acordo com números da Newzoo, plataforma de análise de dados sobre o setor dos games. O levantamento também estima que cerca de 640 milhões de pessoas devem assistir a competições oficiais até 2025.

A INTZ conta com equipes distribuídas em diversas modalidades com destaque para o League of Legends, Counter-Strike e Free Fire. Em 2018, o clube inaugurou o maior Centro de Treinamento da América Latina com estrutura completa para o treinamento das equipes, além de espaços para criação de conteúdo e eventos para os parceiros e torcedores. Conta com oito times, mais de 35 atletas e mais de 15 streamers. Além de impactar mais de 10 milhões de pessoas em suas redes sociais. É a maior campeã dentro do CBLOL, o sistema de franquias criado pela Riot Games para as competições de League of Legends.

"Ficamos muito felizes que a Trigg nos escolheu como sua plataforma de conteúdo e promoção no mundo dos games e esportes eletrônicos. O público gamer e os nossos torcedores buscam soluções financeiras que sejam práticas, digitais e falem sua língua. Agora, a Trigg chega junto com a gente para oferecer tudo isso à nossa comunidade", finaliza Lucas Almeida, CEO da INTZ.

