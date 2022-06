Trigg promove feirão virtual para a negociação de dívidas, com descontos de até 100% dos juros

Segundo o Indicador de Inadimplência da Serasa Experian, desde o início deste ano, mais de 2 milhões de pessoas se tornaram inadimplentes. Em abril, o país alcançou o número recorde de consumidores com o nome no vermelho (66.132.670), atingindo a maior quantidade da série histórica do índice, iniciada em 2016. Com relação ao perfil das dívidas, os segmentos de Bancos e Cartões possuem 28,1% dos débitos.

Para a negociação, a Trigg pensou em condições especiais que variam de acordo com o perfil de cada cliente. Há quatro tipos principais: entrada reduzida e pagamento em até 48x; taxas reduzidas de parcelamento de até 1,99%; pagamento apenas do valor do limite total (isentando juros e taxas); e pagamento de um valor específico para acabar com a dívida no mesmo dia.

"Não somos alheios ao que tem acontecido no país e no mundo. Diariamente acompanhamos pesquisas sobre a perda de renda dos brasileiros, em que grande parte da população precisa priorizar o básico. Não há dúvidas de que a renegociação é o melhor caminho para conseguir a quitação de dívidas sem comprometer o orçamento, já que é possível negociar condições mais viáveis, como a redução da taxa de juros, redução do valor das parcelas e prazos maiores de pagamento. Queremos que ele viva o seu melhor lado e para isso estamos oferecendo condições especiais para resolver seus débitos. Estamos não apenas conectados com o nosso cliente, mas ao lado dele.", afirma Wellington Alves, CEO da Trigg.

As negociações podem ser feitas pelo 0800 326 0808, de segunda a sexta das 8h às 18h e aos sábados, das 8h às 14h. As comunicações via email também possuem um link específico que redireciona o cliente para o portal de negociação. Além disso, o cliente que desejar pode entrar em contato por meio desta página específica (https://www.trigg.com.br/negociar-divida) e negociar seus débitos.

Contato: 0800 727 0885

