Trigg recebe selo RA 1000 do Reclame Aqui e é a única fintech a responder 100% das reclamações no portal

A fintech tem investido fortemente no atendimento, fazendo ajustes em todos os canais de contato com os clientes, melhorando a experiência e proporcionando uma solução mais rápida e eficiente possível quando um cliente Trigg precisa de um help, seja de forma digital ou até mesmo quando existe a necessidade ou preferência do cliente falar com alguém do time.

"Uma das principais mudanças foi a de dar "voz" ao cliente, são pesquisas, canais abertos à comunicação e, principalmente, a análise e acompanhamento de um time com expertise em melhoria de fluxo, processos e experiência do usuário.", explica Wellington Alves, CEO da Trigg. A empresa também tem melhorado mês a mês a sua reputação no portal, onde foi considerada "ótima" em 2021. Além de ser a única, entre todos os players do mercado, com todas as reclamações respondidas.

"Mantemos um forte compromisso com os feedbacks nas redes sociais, revisão de processos, aperfeiçoamento e correções no nosso app. É um trabalho contínuo. Como uma fintech todo o nosso atendimento acontece no meio digital e por isso, as respostas a todas as solicitações e a melhoria da nossa relação com o cliente tem que ser uma das prioridades do nosso trabalho. O selo mostra que estamos fazendo um ótimo trabalho. Aqui na Trigg costumamos dizer que trabalhamos para que as pessoas possam viver o seu melhor lado. Ouví-las e resolver os seus questionamentos é o nosso diferencial", explica Alves.

Para ser qualificada com o selo RA1000, a Trigg teve de atender a 5 critérios:

Possuir um número de avaliações igual ou superior a 50

Possuir Índice de Resposta igual ou superior a 90%

Possuir Índice de Solução igual ou superior a 90%

Possuir Média das Avaliações (dadas pelo consumidor) igual ou superior a 7

Possuir Índice de Novos Negócios (Voltaria a fazer negócios?) igual ou superior a 70%

