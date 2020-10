Trilliant s'associe à 1NCE pour une solution cellulaire rentable afin de couvrir le dernier kilomètre de l'IIoD

WINDSOR, Angleterre et COLOGNE, Allemagne, 19 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Trilliant, un fournisseur mondial de solutions de communications intelligentes révolutionnaires dans le secteur de l'Internet industriel des objets (IIdO), de l'énergie intelligente et des villes intelligentes, annonce avoir accepté de s'associer à 1NCE pour proposer une technologie de connectivité cellulaire à faible coût, conçue pour établir les connexions du dernier kilomètre pour les applications à faible débit de l'Internet industriel des objets (IIdO) et des compteurs intelligents.

1NCE est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de l'Internet des objets (IdO) de niveau 1, permettant la mise en place harmonieuse de services de communication cellulaires évolutifs via toutes les technologies disponibles telles que les réseaux 2G, 3G, 4G, IdO à bande étroite et LTE-M, à un tarif unique et dans plus de 100 pays à travers le monde, sans frais de service supplémentaires. 1NCE est spécialisé dans les services de connectivité gérés pour les applications de l'IdO, dont le suivi des actifs, la surveillance des réservoirs, la télématique des véhicules, la gestion des déchets et les compteurs intelligents.

La technologie fournit à Trilliant une autre solution pour les communications mobiles de dernier kilomètre pour la prise en charge des appareils IdO, IIdO et de réseau intelligent à faible bande passante. Des options flexibles sont en outre proposées pour les compteurs intelligents ainsi que des dispositifs IIdO supplémentaires afin d'absorber la croissance future au fur et à mesure que les besoins uniques des clients évoluent.

À propos de Trilliant

Trilliant permet à l'industrie de l'énergie de se doter de la seule plateforme de communication spécialement conçue qui permet aux services publics et aux villes de déployer de manière sûre et fiable n'importe quelle application sur un réseau puissant. Avec la solution la plus éprouvée et la plus conforme au marché mondial, Trilliant vous donne le pouvoir grâce à sa puissance de connexion, illustrée par la devise de l'entreprise : connecting the world of things®.

À propos de 1NCE

1NCE est le premier exploitant de réseau IdO à part entière au monde à offrir des services de connectivité fiables basés sur un tarif IdO fixe. Cela rend abordables les applications d'IdO, telles que les compteurs intelligents ou la télématique de véhicules. 1NCE coopère avec Deutsche Telekom AG et ses partenaires d'itinérance ainsi qu'avec China Telecom Global.

