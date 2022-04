Trillium Flow Technologies™ adquire Termomeccanica Pompe

A Trillium, uma empresa do portfólio da First Reserve, concentra o foco em sua missão de ajudar nossos clientes com paixão, oferecendo produtos e serviços de engenharia de desempenho para ajudar a atender às necessidades essenciais do mundo atual, sempre desafiador.

A adição dos produtos e serviços da Termomeccanica Pompe combinados com as ofertas de bombas Gabbioneta, Begemann, Floway, Roto-Jet, WEMCO1 e WSP da Trillium posicionam a empresa de forma única para oferecer aos clientes uma ampla gama de soluções complementares de bombeamento. Especificamente, a Termomeccanica Pompe expande a visibilidade da Trillium às aplicações de infraestrutura hídrica.

Paolo Macchi, diretor geral da Trillium Pumps Itália, disse: "Os produtos e serviços da Termomeccanica Pompe combinados com a oferta de bombas da Trillium nos posicionam para participar de projetos e mercados que as empresas individuais não tinham acesso."

Edoardo Garibotti, diretor geral da Termomeccanica Pompe, disse: "Agregar valor aos projetos dos clientes está no DNA da Termomeccanica Pompe: nossa organização como um todo gira em torno do desenvolvimento e fornecimento de soluções de bombeamento projetadas na forma de produtos e serviços adaptados às necessidades específicas de nossos clientes. Este é um valor que compartilhamos com a Trillium Flow Technologies, que, com seu alcance global, permitirá que a Termomeccanica Pompe consolide ainda mais seu legado."

David Paradis, CEO da Trillium, complementou: "Quero agradecer aos membros de nossa equipe da Termomeccanica Pompe e da Trillium pelo ótimo trabalho realizado para unir as empresas. A adição da Termomeccanica Pompe ao nosso portfólio nos posiciona melhor como um fornecedor global de turbinas verticais de alto desempenho e bombas bipartidas. Mais especificamente, a Termomeccanica Pompe expande nossa oferta para aplicações hídricas e outras aplicações essenciais de infraestrutura. A gama de produtos especialmente projetados, a sólida cadeia de suprimentos, a fabricação de primeira classe, os amplos recursos de teste e a ampla organização de serviços pós-venda da Termomeccanica Pompe combinados com os mesmos aspectos das nossas marcas Gabbioneta e Floway nos permitirão apresentar uma oferta unificada e completa de produtos para clientes do mundo todo."

Sobre a Trillium Flow Technologies

A Trillium é uma projetista, fabricante e prestadora global de serviços no pós-venda de válvulas e bombas projetadas utilizadas em infraestruturas essenciais, energia e aplicações industriais mais amplas. Seu portfólio estabelecido de marcas atende clientes nos setores de água e águas residuais, geração global de energia, petróleo e gás, mineração e processos gerais. Saiba mais em: www.trilliumflow.com.

Sobre a First Reserve

A First Reserve é uma empresa líder global em investimentos de capital privado com foco exclusivo no setor de energia. Com mais de 38 anos de conhecimento do setor, experiência em investimentos e excelência operacional, a empresa construiu uma sólida rede de relacionamentos globais e arrecadou mais de USD 32 bilhões em capital agregado desde o início. A First Reserve concluiu mais de 700 transações (incluindo investimentos em plataformas e aquisições complementares), formando várias empresas de energia notáveis em toda a história da empresa. As empresas de seu portfólio operaram em seis continentes, abrangendo o espectro de energia desde petróleo e gás atuando em áreas de exploração e produção, transporte, processos e armazenamento, refino, venda e distribuição, incluindo recursos, equipamentos e serviços e infraestrutura associados. Saiba mais em: www.firstreserve.com.

1 WEMCO® é uma marca registrada da FLSmidth

