TriLumina anuncia o primeiro laser semicondutor do mundo com qualificação AEC-Q102 Grau 1 para o setor automotivo

ALBUQUERQUE, New Mexico, 25 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- A TriLumina, destacada empresa que desenvolve a tecnologia do VCSEL (laser semicondutor de emissão de superfície de cavidade vertical) para aplicações de detecção 3D e tempo de voo (ToF) para os setores automotivo, industrial e de consumo, anunciou hoje que concluiu todos os testes necessários para a Operação AEC-Q102 de Grau 1, o que significa que pode funcionar de forma confiável em temperaturas que vão de -40oC a 125oC.

Essa é a primeira vez que um produto de laser semicondutor se classifica para Operação AEC-Q102 Grau 1.

O Conselho de Eletrônica Automotiva (Automotive Electronics Council - AEC) determina os pré-requisitos que são necessários para a aceitação pelos fabricantes de componentes eletrônicos automotivos de nível 1. Um deles é atender aos padrões aplicáveis de confiabilidade AEC-Q; o outro é cumprir as especificações IATF 16949 (Sistema de Gestão de Qualidade) das normas de gestão de qualidade de cadeia de suprimentos de Zero Defeito. O teste de confiabilidade dos circuitos integrados automotivos, ou AEC-Q, se divide em várias subcategorias. Entre elas, o AEC-Q102 (Optoeletrônicos Discretos) é o padrão aplicável para os produtos de VCSEL da TriLumina.

"Temos orgulho de anunciar outro pioneirismo da TriLumina", disse Brian Wong, presidente e diretor executivo da TriLumina. "Criamos nossos produtos a partir do zero para que tenham um desempenho confiável em grandes variações de temperatura e em condições extremamente rigorosas de operação automotiva. Ter o primeiro produto VCSEL do setor qualificado para AEC-Q102 Grau 1 é uma prova disso."

A qualificação AEC-Q102 Grau 1 também significa que os dispositivos são bastante robustos para aplicações industriais e de consumo, superando os requisitos de qualidade para esses segmentos de mercado.

Os conjuntos de VCSEL com retroemissão patenteados da TriLumina com microlentes integradas opcionais são utilizados em sistemas em cabines automotivas e sistemas de varredura a laser (Light Detection and Ranging - LiDAR), "Flash" LiDAR de estado sólido direto e LiDAR ToF com rendimento total em temperaturas de -40oC a 125oC sem necessidade de arrefecimento ativo.

SOBRE A TRILUMINA CORPORATION

A TriLumina Corporation desenvolve soluções de iluminação a laser inovadoras para o setor automotivo e industrial e aplicações de detecção de 3D para o consumidor. A tecnologia VCSEL de infravermelho proximal da TriLumina é utilizada em aplicações que vão desde LiDAR de longo alcance até sistemas de tempo de voo (ToF) de fator de forma pequeno e baixo custo. Para obter mais informações, visite http://www.trilumina.com.

