Trina Solar alimente la plus grande ferme solaire de Nouvelle-Zélande avec une solution intégrée de suivi des modules

KAITAIA, Nouvelle-Zélande, 2 avril 2024 /PRNewswire/ -- Trina Solar, leader mondial des solutions intelligentes photovoltaïques et de stockage d'énergie, a annoncé l'achèvement réussi de la ferme solaire de Kohirā, la plus grande ferme solaire de Nouvelle-Zélande à ce jour, en collaboration avec Lodestone Energy. Il s'agit du premier projet de Trina Solar dans la région Océanie à intégrer les modules Trina Solar et les systèmes de suivi intelligents TrinaTracker (une unité commerciale de Trina Solar).

Couvrant 64 hectares à Kaitāia, la ferme solaire comprend 61 000 panneaux bifaciaux à double vitrage Trina Solar Vertex de 550W sur des systèmes de suivi intelligents TrinaTracker Vanguard 2P, avec une capacité de courant continu de 33 MW. Cette ferme, qui devrait produire environ 55 GWh par an et alimenter plus de 7 770 foyers, constitue une avancée majeure vers la réalisation des objectifs de la Nouvelle-Zélande en matière d'énergies renouvelables.

L'intégration des modules bifaciaux à ultra haute puissance de Trina Solar avec les trackers Vanguard 2P, alimentés par un algorithme intelligent optimisant l'angle de suivi, assure une production d'énergie maximale. En outre, le vaste espace entre les rangées de panneaux et les 2 mètres de hauteur des trackers facilitent l'exploitation agrivoltaïque, permettant la production d'énergie solaire en parallèle des activités agricoles. Cet aspect est crucial sur des marchés comme celui de la Nouvelle-Zélande, où les grandes industries agricoles sont associées à des ressources foncières de plus en plus rares.

Ce projet monumental souligne l'engagement de Trina Solar à fournir des solutions complètes en matière d'énergie intelligente. Les installateurs bénéficient d'une source d'approvisionnement unique, ce qui permet une rationalisation des processus, une livraison plus rapide, des négociations plus fluides et un service après-vente unifié. Cela réduit les coûts et garantit l'efficacité, en particulier dans des conditions d'exploitation difficiles.

Edison Zhou, responsable de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et des îles du Pacifique, a déclaré : « Notre partenariat s'est caractérisé par une collaboration étroite, de la phase de conception technique jusqu'à la mise en service, en surmontant des défis tels que le sol sans cohésion sur le site. C'est là que le faible nombre de fondations du tracker Vanguard 2P et notre partenariat avec Lodestone Energy pour la conception des fondations nous ont permis de surmonter cet obstacle ensemble. Nous attendons avec impatience les collaborations futures et nous nous engageons à assurer l'excellence technologique — y compris les modules, les trackers et les systèmes de stockage d'énergie — pour faire progresser l'avenir zéro carbone de la Nouvelle-Zélande. »

Gary Holden, directeur général de Lodestone Energy, a déclaré : « Notre troisième ferme solaire à Waiotahe est actuellement en construction ; elle utilise les derniers panneaux solaires et trackers de Trina Solar pour une production optimale. Notre collaboration avec Trina Solar nous permet d'atteindre notre objectif qui consiste à fournir des solutions d'énergie renouvelable à un plus grand nombre de consommateurs en Nouvelle-Zélande, afin de les aider à atteindre leurs objectifs en matière de durabilité tout en assurant la stabilité économique. »