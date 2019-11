Trina Solar anuncia novo recorde de eficiência de 23,22% com célula solar i-TOPCon de tipo n em substrato mono cast

CHANGZHOU, China, 26 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Trina Solar Co., Ltd. ("Trina Solar" ou a "Empresa"), líder mundial no fornecimento de soluções completas de energia inteligente e energia fotovoltaica, anunciou hoje que o seu Laboratório Estatal Chave de Ciência e Tecnologia Fotovoltaica (SKL PVST) da China estabeleceu um novo recorde mundial de 23,22% para uma célula solar i-TOPCon quase monocristalina de tipo n (c-Si) de grande área e alta eficiência.

A célula solar i-TOPCon bifacial de tipo n que bateu o recorde foi fabricada com um processo industrial de baixo custo de tecnologias i-TOPCon (Industrial Tunnel Oxide Passivated Contact) avançadas com base em um substrato de silício mono cast de grande área dopado com fósforo. A célula solar bifacial de 247,79 cm2 atingiu uma eficiência frontal de área total de 23,22%. O resultado foi confirmado de forma independente pela ISFH CalTeC na Alemanha.

"Estamos muito satisfeitos por anunciar a mais recente conquista da nossa equipe de pesquisa tecnológica no SKL PVST", afirmou o doutor Zhiqiang Feng, diretor do Laboratório Estatal Chave (SKL) de Ciência e Tecnologia Fotovoltaica da Trina Solar. "Até onde sabemos, este é o novo recorde mundial de eficiência de área total para uma célula solar de silício mono cast de grande área. Os excelentes resultados de pesquisa e desenvolvimento estabelecem uma base sólida para a Trina fornecer aos nossos clientes novos módulos e soluções fotovoltaicas diferenciadas e de alto padrão."

