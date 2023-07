Trina Solar assume a liderança na iniciativa de padronização para unificar dimensões de módulos

CHANGZHOU, China, 14 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- No dia 7 de julho, nove fabricantes de módulos, incluindo a Trina Solar, chegaram a um consenso sobre a padronização das dimensões dos módulos retangulares de wafer de silício para 2382*1134 mm, com base nos módulos 210R da Trina Solar com dimensões de 2384*1134mm, lançados em abril de 2022. Ao mesmo tempo, as nove empresas solicitaram que projetos atuais e futuros para os módulos da série 210mm sigam as especificações das dimensões do módulo e furos de montagem descritos pela Associação do Setor Fotovoltaico da China.

A Trina Solar está na vanguarda do setor, liderando a padronização com seu conceito e produtos de design Golden Size. A Trina Solar estabeleceu, assim, uma base sólida para a padronização das dimensões dos módulos em todo o setor.

Em abril, a empresa fez uma introdução que mexeu com o setor, do inovador produto 210R, de formato médio e com base em wafers retangulares. Em março, a Trina Solar apresentou soluções abrangentes de produtos 210R, incluindo dimensões do módulo de 2384*1134 mm, posições de furos de montagem, projeto de estrutura, processos de materiais, embalagens e parâmetros logísticos.

A Trina Solar assumiu a liderança na defesa da padronização das dimensões do módulo de wafer de silício. Em abril, apresentou o valor abrangente de seus módulos 210R em um workshop sobre tamanho de módulo que a associação organizou. Essas vantagens incluem conceitos de design que maximizam a utilização do contêiner (atingindo uma taxa de 98,5%), maior valor para o cliente, capacidade de fabricação e segurança e confiabilidade comprovadas, com envios cumulativos superiores a 30 GW+. A Trina Solar propôs que as dimensões de 2384*1134mm fossem adotadas como padrão universal do setor, uma sugestão que foi acordada pela associação e as empresas participantes.

Na SNEC PV Power Expo deste ano, em Xangai, as dimensões da 2384/2380* 1134mm foram adotadas pelos principais fabricantes de módulos em seus produtos. Agora, com as outras oito empresas, a Trina Solar continuará a adotar um padrão do setor.

Em relação às dimensões dos módulos de grande formato, promovidos pela Trina Solar, em maio de 2021, a Associação do Setor Fotovoltaico da China estabeleceu padrões do setor para módulos 60-cell com dimensões gerais de 2172*1303mm e locais de abertura de montagem com base em uma célula 210 mm, bem como para módulos 66-cell com dimensões gerais de 2384*1303mm.

A tecnologia de wafer 210 mm apresentou muitas vantagens, especialmente nos módulos Vertex 600 W +. Baseado em sua avançada tecnologia 210, com a integração da tecnologia tipo n, o Trina Solar lidera o setor na adoção de 700W+. Com esta iniciativa conjunta, o setor fotovoltaico dá um passo adiante em direção à tecnologia 210 mm.

Ao longo dos vários estágios de desenvolvimento, a tendência para formatos maiores e maior saída de energia tem sido um impulsionador fundamental para o avanço e a atualização do setor. Por trás desse progresso, a padronização das dimensões do módulo desempenha um papel crucial.

A Trina Solar acredita que a mais recente iniciativa conjunta representa o fim das variações históricas nos tamanhos dos módulos, destacando uma tendência mais clara para módulos de 210 mm com potência ultra-alta e melhor desempenho, o que trará benefícios significativos para o setor fotovoltaico em todo o mundo.

FONTE Trina Solar Co., Ltd

