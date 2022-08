Trina Solar bat pour une 25e fois le record mondial avec une efficacité de fenêtre de 24,24 % pour ses modules de type N

CHANGZHOU, Chine, 26 août 2022 /PRNewswire/ -- Le 24 août, Trina Solar a annoncé que son module maison à haut rendement Vertex en silicium monocristallin, regroupant 66 cellules i-TOPCon de type N de 210 mm x 210 mm, a atteint une efficacité de fenêtre de 24,24 % pour un module industriel à grande surface. Le résultat a été confirmé indépendamment par TÜV Nord.

En mars dernier, Trina Solar avait atteint une efficacité maximale de 25,5 % pour ses cellules i-TOPCon à grande surface de 210 mm, établissant ainsi un nouveau record mondial pour ce type de cellules industrielles.

Les chercheurs de Trina Solar au laboratoire-clé d'État de Sciences et Techniques photovoltaïques ont mis au point des technologies relatives aux barres omnibus multiples et aux nouvelles méthodes d'encapsulation, en plus d'une technologie de découpe au laser non destructive qui améliore l'efficacité des modules. En utilisant des cellules à grande surface i-TOPCon de type N de 210 mm, ils ont obtenu une efficacité de fenêtre de 24,24 % pour les modules de 600 W+ d'une surface de 2,807 m2.

« Nous sommes très fiers d'annoncer ces dernières réalisations de notre équipe technique du laboratoire d'État. C'est la première fois que l'on démontre une efficacité de fenêtre de plus de 24 % pour un module industriel doté de cellules à grande surface i-TOPCon de type N », a déclaré Yifeng Chen Yifeng, responsable de la recherche et du développement pour les cellules et modules à haut rendement. « C'est le 25e record réalisé par Trina Solar en matière d'efficacité des cellules et modules. Trina Solar a pour mission l'innovation technologique et son transfert vers des produits à haut rendement, afin de créer de la valeur pour nos clients. »

Trina Solar développe stratégiquement des produits de type N et continue d'être à la fine pointe de technologies pour ces appareils à haut rendement, dans le but de créer toujours plus de valeur pour les clients. Depuis que Trina Solar a pris les devants en concrétisant, en 2018, la production de masse pour ses modules de type N, ceux-ci jouissent d'une réputation enviable sur le marché et sont largement utilisés dans les centrales autant publiques, commerciales qu'industrielles.

Afin de répondre à la demande croissante en 2022, Trina Solar prévoit une capacité de production de modules de type N équivalente à 8 GW, tous basés sur sa technologie 210+ N , qui combine l'efficacité hors pair des cellules de type N et la grande fiabilité du module 210 Vertex – pour offrir une technologie verte de qualité supérieure et une expérience esthétique parfaite aux clients résidentiels.

SOURCE Trina Solar Co., Ltd