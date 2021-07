Trina Solar comprova a elevada confiabilidade mecânica do módulo Vertex 670W, após passar por 6 testes rigorosos

CHANGZHOU, China, 30 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- A Trina Solar divulgou recentemente uma série de resultados de testes acerca da confiabilidade mecânica do módulo Vertex de 670W. Abrangendo um total de seis testes, incluindo o teste de carga mecânica estática e cinco testes rigorosos, que incluíam o teste de carga de neve não uniforme, o teste de carga mecânica de baixa temperatura extrema, o teste de granizo, o teste de DML extremo e o teste de túnel de vento extremo, os resultados dos testes em série alcançaram um resultado de verificação em placa da excelente confiabilidade de carga mecânica obtida por meio dos módulos Vertex de 670W.

Os módulos fotovoltaicos podem ser afetados por vários fatores ambientais no uso real ao ar livre, ao mesmo tempo em que o clima extremo, como tempestades de neve e vendavais ou ventos mais fortes, necessita de um desempenho de carga superior. Como resultado, e com a finalidade de proteger os interesses dos clientes, o projeto do módulo deve considerar a capacidade de suportar condições climáticas extremas ao longo de todo o ciclo de vida.

Em maio deste ano, a PV Evolution Labs (PVEL), um dos principais laboratórios independentes de testes fotovoltaicos, divulgou seu sétimo resultado anual de testes de módulos fotovoltaicos a nível mundial, o 2021 PV Module Reliability Scorecard Report. A Trina Solar foi novamente posicionada como um dos melhores fabricantes por sua excelente confiabilidade e desempenho entre os fabricantes globais de módulos fotovoltaicos. O Dr. Zhang Yingbin, diretor de estratégia de produto e marketing da Trina Solar, comentou que o fato de completar a verificação de confiabilidade geral envolveu todos os aspectos básicos, enquanto que os testes avançados neste processo foram para verificar se os módulos de ultra-alta potência podem manter seu desempenho excepcional, mesmo quando sujeitos a condições climáticas extremas, criando um dos módulos mais confiáveis do setor.

Entre a gama de testes rígidos, o teste de carga de neve não uniforme simulou pressões desiguais que foram causadas por um grande acúmulo de neve pesada na superfície do módulo de 670W da Trina Solar, com a pressão mais alta aplicada na extremidade inferior do módulo de até 7000Pa (equivalente a uma profundidade de 2,8 metros de neve), e os resultados mostraram que a atenuação de potência do módulo é apenas de 0,56%.

O teste de carga mecânica de temperatura extremamente baixa, que é um teste de carga estática de 5.400Pa positivo/2.400Pa negativo sob uma temperatura extremamente baixa de -40°C, demonstrou não haver variação na eletroluminescência (EL), bem como uma atenuação de energia de apenas 0,11%.

No teste de granizo que simula o impacto de granizos de diferentes tamanhos que impactam os módulos, o módulo de 670W finalmente passou no teste que avalia o impacto do granizo de 35 mm de diâmetro sem causar nenhum dano.

No teste de carga mecânica dinâmica extrema múltipla, o módulo 210 Vertex 670W apresentou um melhor desempenho do que os módulos concorrentes com uma capacidade de carga que é várias vezes superior ao padrão IEC. Quando instalado com grampos, o módulo de vidro duplo Vertex 670W de 210 mm superou os 20.000 ciclos, testes extremos de 20 vezes, e ainda assim permanecendo intacto.

No teste de túnel de vento extremo, o módulo Vertex de 670W permanece intacto quando a velocidade do vento atingiu 62 m/s (216 quilômetros por hora ou 134 milhas por hora), passando no teste de velocidade do vento extremo equivalente à extremidade baixa de um furacão de categoria 4 na escala Saffir-Simpson.

Mantendo a confiabilidade ultra-alta e consistente dos módulos Trina Solar, os módulos da série 210 Vertex integram simultaneamente uma série de otimizações de projeto, incluindo espessura da parede da estrutura adicional, cavidades maiores, seleção de material otimizada e projetos compatíveis para garantir uma robustez estrutural ultra-alta. Por meio de uma série de testes rígidos, foi confirmada a excelente capacidade da série de ser compatível com o estresse mecânico externo que pode lidar tranquilamente com ventos extremos, tempestades de neve, frio extremo, granizo e outras condições climáticas extremas.

"Como componente que conta com uma potência de saída mais elevada dentro da produção em massa do setor, a razão pela qual escolhemos o módulo Vertex de 670W como objeto de teste não é apenas para que os clientes compreendam intuitivamente a elevada confiabilidade com a qual contam os módulos 670W+, mas também para compartilhar os resultados da pesquisa entre todo o setor pela inovação contínua, a aplicação abrangente de módulos 600W+ e o suporte do carbono neutro", explicou o Dr. Zhang Yingbin.

