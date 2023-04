Trina Solar destacada em relatório de agência independente: remessas cumulativas de módulos de 210 mm chegam a 120 GW, capacidade para produtos de grande formato representa mais de 90%

CHANGZHOU, China, 13 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- De acordo com a TrendForce, a agência independente de pesquisa de novas energias, as remessas cumulativas de módulos de 210 mm excederam 120 GW e a potência dos módulos tipo N de 210 mm ultrapassou 700 W. A TrendForce estima em seu relatório recente que, em 2023, wafers, células e módulos de grande formato representarão mais de 90% da capacidade total de produção e a demanda por produtos de grande formato demonstrará um forte crescimento.

A capacidade de produção ultrapassará 90%, com módulos de 210 mm respondendo por quase 60% da capacidade total de produção.

Em termos de wafers, a TrendForce espera um aumento mais rápido na demanda por wafers de grande formato em 2023, com sua participação de mercado aumentando rapidamente de 83,45% em 2022 para 95,74%. Em 2023, a capacidade de produção de wafers de grande formato atingirá 792,4 GW, evidenciando uma tendência mais forte para formatos maiores, enquanto a capacidade de produção de wafers de 210 mm atingirá 320,8 GW, aumentando 74,6%, com uma participação de mercado de 38,76%.

Em termos de células, a capacidade das células de grande formato atingirá 822,3 GW em 2023, representando 94,99% da capacidade total. A capacidade da célula de 210 mm atingirá 587,75 GW, um aumento de 83,7% em relação a 2022, com uma participação de mercado de 67,9%.

Em relação aos módulos, a TrendForce antecipa um aumento significativo na capacidade de produção para módulos de grande formato em 2023, atingindo 767 GW com uma participação de mercado de cerca de 90%.Entre eles, a capacidade do módulo de 210 mm chegará a 508 GW, um aumento de 68,14% em relação a 2022, com uma participação de mercado de 59,62%, indicando um forte crescimento contínuo.

Tendências de licitação: os módulos de alta potência dominam, com os módulos de grande formato respondendo por 89,21%

Em termos de tendências de licitação, os projetos favorecem claramente módulos de grande formato. De acordo com a TrendForce, os módulos de alta potência estão em demanda entre os quase 129 GW de aquisição centralizada de módulos fotovoltaicos anunciados por centros de excelência (COEs) e empresas estatais (SOEs) em 2022, com domínio dos módulos de grande formato. Mais de 115 GW dos projetos de licitação exigem especificamente módulos de 182/210mm, respondendo por 89,21%, indicando uma demanda crescente por módulos de grande formato, o que é um componente fundamental da cadeia do setor para reduzir custos e aumentar a eficiência.

As remessas dos fabricantes de módulos de primeiro nível em 2022 ultrapassaram os 40 GW e as remessas cumulativas de módulos de 210 mm ultrapassaram os 120 GW.

De acordo com a TrendForce, as seis principais remessas dos fabricantes de módulos em 2022 foram em torno de 205-211GW, respondendo por 76 a 78% da demanda anual de módulos de 270 GW. Entre eles, a LONGi, a Trina Solar e a JinkoSolar fizeram mais de 40 GW em remessas. Em 2022, as remessas de módulos de grande formato cresceram a uma taxa mais rápida, respondendo por mais de 80% do total de remessas. No primeiro trimestre de 2023, as remessas cumulativas de módulos de 210 mm haviam ultrapassado os 120 GW. As remessas de módulos de grande formato continuarão a aumentar à medida que a demanda do mercado e a capacidade de produção expandirem.

Desenvolvimento tecnológico: a combinação de tecnologia de 210 mm e tipo N suporta potência de saída do módulo para exceder 700 W

A combinação de tecnologia de grande formato e tipo N tornou-se uma tendência inevitável. A potência dos módulos tipo N de 182 mm aumenta de 500 W+ para 600 W+, enquanto a potência dos módulos tipo N de 210 mm ultrapassa os 700 W.

Com o rápido desenvolvimento de produtos de grande formato e o amadurecimento de tecnologias avançadas como o tipo N, os produtos de 210 mm já se tornaram os principais no setor fotovoltaico e continuarão a dominar o mercado.

